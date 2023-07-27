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Четверг 27 июля

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На площади ДНР в Москве почтили память погибших в Донбассе детей

На площади ДНР в Москве почтили память погибших в Донбассе детей
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На площади Донецкой Народной Республики в Москве по инициативе сенатора Натальи Никоноровой прошла акция, приуроченная ко Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе.

К мероприятию присоединились сенаторы от новых регионов – Ольга Бас, Дарья Лантратова и член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева. Также в мероприятии приняли участие депутаты Госдумы Нина Останина, Татьяна Буцкая, Бадма Башанкаев и глава столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Фото: пресс-служба

Сенаторы и депутаты почтили память погибших в конфликте детей минутой молчания. Молодежь пришла с фотографиями маленьких жертв к посольствам 12 стран, предоставляющих Украине оружие.

Фото: пресс-служба

Участники акции выразили надежду, что виновные в гибели детей понесут наказание. Необходимо выполнить все задачи спецоперации и донести миру правду о преступлениях Киева в отношении гражданского населения, подчеркнули парламентарии.

Фото: пресс-служба

27 июля 2023, 12:59
Фото: пресс-служба

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