В День Государственного флага России в "Лужниках" состоится праздничный концерт

Мероприятие пройдет в рамках Московского урбанистического форума.



Концерт состоится 22 августа в "Лужниках". Посещение бесплатное по предварительной регистрации.

На Большой спортивной арене выступят 14 исполнителей и групп. Среди них группа "Сурганова и оркестр", Юлия Чичерина, Гарик Сукачев, "Чайф", Вадим Самолов, Вячеслав Бутусов, "7Б" и другие звезды русского рока, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Основной темой музыкальной программы станут цвета российского флага. Зрителям напомнят об их значении и истории.

Ощущение полного погружения создадут звуковые и визуальные спецэффекты. Крышу Большой спортивной арены подсветят бело-сине-красными тонами.

XII Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября. Площадки расположатся в Гостином Дворе, парке "Зарядье", олимпийском комплексе "Лужники" и Центральном выставочном зале "Манеж".

Подробная программа представлена на сайте Урбанистического форума.