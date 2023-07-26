Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла

Эксперт опроверг миф, будто бы маргарин и пальмовое масло производят из нефти.

Маргарин и пальмовое масло – два продукта, максимально овеянных слухами, мифами и предрассудками. Кто-то считает их очень вредными, кто-то, наоборот, уверен, что употреблять в пищу лучше их. Не утихают споры и вокруг составов этих продуктов.

К примеру, существует весьма популярный миф, будто бы маргарин и пальмовое масло производят из нефти. Причины возникновения и распространения данного домысла остаются загадкой даже для ученых. По крайней мере, они эти мифы охотно опровергают.

Так, в интервью порталу URA.RU профессор РАН Сергей Хотимченко подробно рассказал о производстве маргарина и пальмового масла. Он подчеркнул, что в состав продукции нефть никак не входит. Более того, производителя обязаны ориентироваться на ГОСТы и иные нормативные требования.

Эксперт по пищевой токсикологии подчеркнул, что сырьем для производства маргарина и пальмового масла служат пищевые продукты. Ученый добавил, что нефть не входит в разрешенный законом перечень сырья.

Еще один народный миф о продуктах гласит, мол сахар нельзя употреблять совсем. На самом деле существует дневная норма для здорового человека. Конечно, это не самый полезный продукт, однако полностью исключать его из рациона совершенно не обязательно.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула. что вдень человек может употреблять не более 25 г, то есть до шести чайных ложек. Об это сообщали "Дни.ру".

