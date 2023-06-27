Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом

В Мосприроде призвали гостей и жителей столицы не кормить сомнительными лакомствами зверей и птиц в летний период. Специалисты отмечают, что все они, находя себе и своему потомству пропитание на каждый день, включены в пищевую цепочку экосистем природных территорий.

Экологи напомнили, что птицы и дикие животные находят себе пищу в условиях дикой природы без помощи человека даже в суровом климате. К примеру, у белок сейчас довольно широкий ассортимент в питании, передает издание "Вести Подмосковья".