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Вторник 27 июня

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Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом

Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом
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В Мосприроде призвали гостей и жителей столицы не кормить сомнительными лакомствами зверей и птиц в летний период. Специалисты отмечают, что все они, находя себе и своему потомству пропитание на каждый день, включены в пищевую цепочку экосистем природных территорий.

Экологи напомнили, что птицы и дикие животные находят себе пищу в условиях дикой природы без помощи человека даже в суровом климате. К примеру, у белок сейчас довольно широкий ассортимент в питании, передает издание "Вести Подмосковья".

27 июня 2023, 07:30
Фото: Pixabay.com
Вести Подмосковья✓ Надежный источник

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