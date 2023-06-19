В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект

Иноагенту Галкину исполнилось 47 лет Тесты Бузова ужаснула народ новым образом Игры Сонник

Топ новостей недели

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью" В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича В готовящемся к свадьбе с юной прелестницей старце не сразу узнали 77-летнего Якубовича "Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом"Делать тест ДНК я не собираюсь": юный двойник Абдулова рассказал о родстве с артистом Стас Пьеха попал в реанимацию Стас Пьеха попал в реанимацию

Лента новостей

Понедельник 19 июня

21:56Назван самый опасный день недели 21:30От сторожа до мужа Наташи Королевой: как Тарзан пришел к успеху и славе 21:24В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект 21:00"Освободить место для чего-то нового": Киркоров распродает свои личные вещи 20:30"На детях звезд природа отдыхает": Михаил Ширвиндт не оправдал надежд 20:00Богатые и бедные: статистика доходов по регионам России вызывает опасения 19:43Оксана Акиньшина: скандалы, романы и исчезновение 18:20По следам Бабкиной и Гора: плюсы и минусы гостевого брака 18:00"Один из лучших в стране": бывший солист "Землян" о смерти знаменитого гитариста 17:40"Восстанавливается потихонечку": Лидию Федосееву-Шукшину перевели из реанимации 17:20Как живет звезда сериала "Рабыня Изаура" 17:00"Она сумасшедшая, что ли?": брат прокомментировал слух об отъезде Дианы Гурцкая в Абхазию 16:40Стакан молока – новый тренд в борьбе за здоровый сон 16:20Дай ума: у могилы основателя "Что? Где? Когда?" Ворошилова молят о помощи 16:00Спасет миллионы: укушенная вдова Этуша сообщила о действенном бесплатном средстве против заразы 15:40Россиянам дали совет по сохранению здоровья в жаркую погоду 15:20Россиянин продает банный комплекс в качестве постоянного жилья 15:00Врач-инфекционист назвала 3 главных "летних" болезни 14:40Исследование длиной в 37 лет: "совы" живут меньше "жаворонков" 14:20"Была пара моментов": помощница Краско раскрыла тайну отношений с актером 13:40Ольгу Бузову раскритиковали за исполнение хита Ильи Лагутенко 13:20Секретная свадьба Анны Чиповской: кто стал избранником актрисы 13:00"Дни рождения перестают быть в радость": как живет 82-летняя Елена Камбурова 12:40BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит 12:20"Семейное видео": Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном 12:00"Не до вечеринок": Киркоров затеял ремонт в своей роскошной квартире 12:00"Ноги подкашиваются": как 73-летней Бабкиной удается держать себя в форме 11:40"Заново учились ходить": Стриженова рассекретила сложную операцию мужа на позвоночнике 11:30На юго-востоке Москвы загорелась крыша ЦРМЗ 11:20"Объявили в розыск": Собчак озвучила новые данные о Бабушкиной после задержания 11:03Ляйсан Утяшева рассказала как покорила сердце Павла Воли 10:40"Совсем безграмотная!": Волочкову пожурили за незнание русского языка 10:20Заваливает подарками и считает себя второй мамой: что известно о близком к Меган Маркл ребенке 10:00"Хочу умереть во сне": 80-летняя Власова задумалась о доме престарелых после ухода Джигарханяна 10:00Как защитить дачу от диких зверей 09:40Спрос на элитные квартиры вырос на 66% 09:20Павел Воля встал на защиту высмеянной в Сети Юлии Высоцкой 09:00В каких случаях можно лишиться недвижимости по завещанию 08:40Единственный шанс на спасение или подготовка к тоталитарному аду: каким шведский профессор увидел будущее Земли 08:25"Не знаю, что произошло": разительные перемены в Карнавал огорошили Долину 08:20Гороскоп на неделю с 19 по 25 июня 2023 года 08:00Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей 06:09Видео спасения 25 собак из горящего здания восхитило народ 04:18"Прилучный был вампиром, а Муцениеце донором": почему брак артистов развалился 02:16Ночная рыбалка волков попала на видео 00:02"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 22:02"А ведь какая красотка была": сделавшей пластику Мамаевой хорошо досталось 21:22"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 21:11Царская Россия: 5 лучших книг, которые помогут больше узнать о монархии 20:34Рулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект

В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект
169

В России размышляют о том, необходимо ли вернуть переход на летнее время.

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев анонсировал законопроект о возврате переходов на летнее время. Документ должны внести на рассмотрение 21 июня – в день летнего солнцестояния.

Парламентарий считает необходимым перевод стрелок на час вперед каждый март, ведь так, по его мнению, можно увеличить световой день. Мол, ненормально, когда летом в 3:00 уже светло, а в 21:00 уже темно. Жители России после перевода стрелок смогут сэкономить на электроэнергии.

При этом Матвеев сомневается, что инициатива будет поддержана большинством. По его словам, в правительстве дали отрицательное заключение по поводу законопроекта из-за отсутствия в нем расчетов, связанных с изменениями двухтарифных счетчиков, расписанием и так далее.

Но парламентарий продолжает настаивать на переводе стрелок, приводя в качестве аргумента тот факт, что жители некоторых регионов живут "не в своем часовом поясе". Матвеева поддерживает депутат Госдумы Сергей Жигарев. Дескать, многие привыкли к тем временам, когда переводили часы на час вперед и назад.

Другой депутат, Анатолий Вассерман, против такой инициативы. Он считает, что многие москвичи положительно смотрят на законопроект, но остальные россияне "скорее всего будут против". "Экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что вряд ли есть смысл ради нее возиться", – сказал Вассерман.

Неодобрительно о возврате переходов на летнее время высказался сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он убежден, что такой процесс негативно скажется на организме проживающих в России людей. Мол, перевод часов два раза в год приведет к стрессу.

19 июня 2023, 21:24
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
gazeta.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как правильно собрать чемодан в отпуск

По теме

В России могут ввести наказание за нарушение тишины днем

В России изменили правила регистрации места рождения детей

Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции

Собянин открыл в Даниловском районе поликлинику после реконструкции
Медучреждение на улице Лестева оснастили новейшим оборудованием. В Даниловском районе после реконструкции открылся филиал №2 детской поликлиники №91.

Исследование длиной в 37 лет: "совы" живут меньше "жаворонков"

Исследование длиной в 37 лет: "совы" живут меньше "жаворонков"
Любители раннего пробуждения живут на 9% дольше тех, кто просыпается после обеда.

Военная судьба рода Мазараки и ее неожиданные повороты

Военная судьба рода Мазараки и ее неожиданные повороты
Каким занятиям мог посвятить себя отставной военный в 19 веке? В качестве возможных вариантов – возглавить завод или заняться музыкой. История семьи Мазараки – один из ярких тому примеров. Большая часть архивных источников утверждает, что род Мазараки возник в Польше, фамилия принадлежала дворянам.

"Памяти павших будем достойны!": Ржев как мощная духовная зарядка для молодого поколения

"Памяти павших будем достойны!": Ржев как мощная духовная зарядка для молодого поколения
Ржевско-Вяземский выступ, где юные поисковики в наши дни проявляют свой патриотизм и преданность памяти героев, в годы Великой Отечественной войны был местом ожесточенных сражений. Юнармейцы отряда «Патриот» школы №46 и отряда «Луч» школы №29 города Твери встретили День России на поисковой «Вахте памяти» в Ржевском районе.

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

В Москве объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
16 июня в российской столице из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности.

Выбор читателей

18/06Вск"Отвезли на скорой помощи": как жена Газманова стала жертвой зависимости 18/06Вск"Мы с Прохором": Волочкова и Шаляпин стали парой 18/06Вск"Это новая реальность": Боярская поделилась большой радостью 19/06Пнд"Очень умный": названа причина возвращения Диброва на экраны после увольнения с Первого 18/06ВскРулетики по-царски по рецепту Надежды Кадышевой 18/06Вск"Ходили на прогулку": мать онкобольной Заворотнюк вывела наследницу