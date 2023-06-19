В Госдуме заговорили о возврате переходов на летнее время: зачем, и примут ли законопроект

В России размышляют о том, необходимо ли вернуть переход на летнее время.

Депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев анонсировал законопроект о возврате переходов на летнее время. Документ должны внести на рассмотрение 21 июня – в день летнего солнцестояния.

Парламентарий считает необходимым перевод стрелок на час вперед каждый март, ведь так, по его мнению, можно увеличить световой день. Мол, ненормально, когда летом в 3:00 уже светло, а в 21:00 уже темно. Жители России после перевода стрелок смогут сэкономить на электроэнергии.

При этом Матвеев сомневается, что инициатива будет поддержана большинством. По его словам, в правительстве дали отрицательное заключение по поводу законопроекта из-за отсутствия в нем расчетов, связанных с изменениями двухтарифных счетчиков, расписанием и так далее.

Но парламентарий продолжает настаивать на переводе стрелок, приводя в качестве аргумента тот факт, что жители некоторых регионов живут "не в своем часовом поясе". Матвеева поддерживает депутат Госдумы Сергей Жигарев. Дескать, многие привыкли к тем временам, когда переводили часы на час вперед и назад.

Другой депутат, Анатолий Вассерман, против такой инициативы. Он считает, что многие москвичи положительно смотрят на законопроект, но остальные россияне "скорее всего будут против". "Экономия на освещении настолько мала по сравнению с общим нынешним энергопотреблением, что вряд ли есть смысл ради нее возиться", – сказал Вассерман.

Неодобрительно о возврате переходов на летнее время высказался сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Он убежден, что такой процесс негативно скажется на организме проживающих в России людей. Мол, перевод часов два раза в год приведет к стрессу.