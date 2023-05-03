"Бил ребенка и подстраивал ДТП": властная мать из Твери вынудила сына уничтожить его жену

Екатерина Ковалева кричит о помощи от страха и бессилия.

В редакцию "Дни.ру" пришло ужасающее письмо с криком о помощи. Предпринимательница из Твери Екатерина Ковалева рассказала, что на протяжении нескольких лет терпит издевательства от своего бывшего мужа, сотрудника тверской полиции. Александр Ковалев превратил жизнь бывшей супруги и детей в настоящий ад, в итоге девушка оказалась загнана в угол.

По словам женщины, все началось с того, что в семье происходили постоянные скандалы из-за влиятельной матери Александра Ковалева. Свекровь ненавидела невестку и всячески настраивала его против жены. В итоге, по словам Екатерины Ковалевой, муж стал бить ее сына от первого брака. После этого начался развод. Однако он был только началом того ада, который продолжается до сих пор.

Ситуация усугубляется тем, что в скандалы постоянно вмешивается властная мать Александра Ковалева, которая и "рулит всем процессом", уверена Екатерина. Именно бывшая свекровь, которая работает бухгалтером на ЗАО "Калининское", могла спровоцировать ссоры, последующий развод пары, а теперь вынуждает сына уничтожить свою бывшую жену окончательно.

"Уже второй год, он и его мать пытается всяческими способами разрушить нашу жизнь. Ковалев Александр Владимирович, действующий сотрудник полиции. Его мать – главный бухгалтер ЗАО "КАЛИНИНСКОЕ". С их стороны в мой адрес поступали угрозы о расправе, они наносили механические повреждения моей автомашине, разгромили салон, который я в течении пяти лет создавала с нуля! Удерживали дочку в течении 2,5 месяцев… Я не могла видеть ребенка вообще и знать о физическом и эмоциональном ее состоянии (ей было 5 лет). Вернуть ее смогла только через суд. После они подали исковое заявление в суд о разделе совместно нажитого имущества", – рассказала Екатерина Ковалева.

По словам девушки, Ковалев пользуется своим служебным положением в личных целях, выслеживает ее по средствам государственных баз, а недавно пытался инсценировать ДТП с ее участием и утверждал, что она его сбила. Ковалева заявила, что ДТП на самом деле не было. Но бывший муж каким-то образом получил справку в городской больнице, о том, что у него есть травмы.

"Я просто попала в жернов коррупционных схем!" – молит о помощи Екатерина Ковалева.

Девушка опасается за свою жизнь и жизнь своих детей, так как влиятельная семья бывшего мужа уже нанесла ей непоправимый ущерб и продолжает уничтожать ее морально и физически.