Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Вторник 18 апреля

09:40"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова 09:20Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного 09:00У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 08:40Житель Польши расправился с украинской семьей 08:20Малина весной: чем удобрить куст для роскошного урожая 08:00"Риск развития рака": что не так с косметикой для волос 06:08За полгода аренда однушек подешевела на 7% 04:27Предложение новостроек сократилось на 14% 02:17Тест: угадайте советский фильм по кадру со стюардессой или летчиком 00:02"Оргия кудахтанья и споров": злющая обиженка Маркл влепила Миддлтон смачный шлепок 22:00Волочкова сделала громкое заявление об аресте из-за долгов 21:20"Особой красотой не обладает": показавшую подарок от будущего мужа Бузову рассекретили 21:00Как спастись от аллергии весной 20:00Стоит: напяливший стринги Тарасов засветился на отдыхе с Омаровым 19:00Далеко ли бежал капитан Волконогов? Пираты и онлайн-прокат – как кино и Минкульт оказались в разных командах 17:20"Этот человек дышит музыкой!": молодой музыкант утер нос уходящему в прошлое Маликову 17:00Пришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 16:20Муж обвинил в изменах и наглотался таблеток: почему брак Валерии пошел под откос 16:00"Предательство": рванувший из Москвы Газманов потерял достоинство 15:40Матерь божья: изуродованной как зомби Пугачевой воткнули осиновый кол 15:20"Там уже все": Врачи не успели помочь Костомарову в критический момент 15:00"Вызов-2" будет снят на Луне": сенсационное заявление Эрнста о продолжении фильма с Пересильд 14:40"У Бузовой есть дети": обманувшую всех звезду “Дома-2” сдали с потрохами 14:20"Жалкое зрелище": Доживающий последние дни Меладзе бьется в страшном припадке 14:00"Давай, завязывай!": Эрнст отчитал припавшую к рюмке и сигаретам Пересильд 13:42Тридцать человек на место: Эрнста приняли в клуб космонавтов 13:20"Рекорд по количеству мужчин": женатый Воля сунул орган в трусики Волочковой 13:00Не знаем такую певицу: сбежавшую в Израиль жену иноагента Пугачеву предали анафеме в эфире 12:40"Все ясно без слов": Басков обсосал манящий ротик раздразнившей его Успенской 12:20"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей 12:00Сделала дело: вдова Этуша присела под деревце прямо у могилы мужа 11:46Цены на отдых в Турции взлетели на 20-25% 11:20"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости 11:00Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море 10:40Умерла звезда фильма "Обитаемый остров" 10:20Алла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 10:02"Жизнь дала трещину": Галкин* разрушил семью в день рождения Пугачевой 09:40Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом 09:20"Тяжело переживают": Потеря Костомарова после долгой борьбы потрясла семью 09:06Какие страны готовы отказаться от доллара – список 08:40Турция: 11 необычных и пугающих вещей 08:20Тест: каких "очкариков" из советского кино вы знаете? 08:00Чем опасна ринопластика? 06:08Овсяное печенье с ягодами: рецепт от Юлии Ковальчук 04:15Растим в себе здоровый эгоизм! 5 советов от психолога 02:08Как хирурги наживаются на пациентах в Инстаграм* 00:01"Втыкает свой хоботок": подцепившая юнца 62-летняя Малышева предалась отдыху на природе 22:10Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку 20:06Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги 18:37Ничего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного

Брошенная с детьми Муцениеце жестко отыгралась на беременной жене Прилучного
51

Павел Прилучный и Агата Муцениеце до сих пор делят имущество.

Популярный российский актер Павел Прилучный поженился на своей латвийской коллеге Агате Муцениеце в 2011 году. Семья обзавелась двумя наследниками: у пары родились сын Тимофей и дочь Мия. Однако даже наличие детей не спасло брак от распада. В 2020 году отношения рухнули, а через два года женой артиста стала актриса Зепюр Брутян.

Меж тем, звезда сериала "Закрытая школа" до сих пор делит имущество с бывшей супругой. Брошенная им Агата Муцениеце вместе с детьми осталась жить в четырехкомнатной московской квартире. Там же до недавнего времени был прописан Павел Прилучный, хотя после развода он поселился в загородном особняке.

Однако латвийская актриса окончательно забрала себе недвижимость, а заодно она жестко отыгралась на беременной Зепюр Брутян. Бывшая жена Павла Прилучного через суд выписала артиста из столичной квартиры. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на телеграмм-канал Mash.

По данным телеканала "Царьград", подобным образом Агате Муцениеце лишила новую жену экс-супруга после родов прописать своего малыша в ее доме. Если бы Зепюр Брутян зарегистрировала ребенка по адресу его отца, то выписать его можно было бы только после наступления совершеннолетия, уточняет Общественная служба новостей.

18 апреля 2023, 09:20
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

По теме

Вот и все: загулявший на стороне Прилучный бросил жену с малышом
Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

 Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

За полгода аренда однушек подешевела на 7%

За полгода аренда однушек подешевела на 7%
Самые доступные лоты – в Зеленограде и ТиНАО. Столичный рынок арендных квартир перенасыщен предложением, что неизбежно привело к падению цен.

Предложение новостроек сократилось на 14%

Предложение новостроек сократилось на 14%
С начала года рынок пополнило 8 проектов. Столичный рынок новостроек прекратил активно пополнятся новыми проектами, как это наблюдалось в течение прошлого года.

"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей

"Мы вместе": 75-летний Алибасов проводит ночи с молодой домработницей
Бари Алибасов раскрыл секреты совместной жизни. В последние годы имя прославленного продюсера не исчезает из скандальной хроники.

Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море

Приличное жилье по бюджетным ценам: куда поехать летом на море
Как сделать отдых на море сказочным и не потерять деньги? Те, кто не может представить себе летнего отпуска без поездки на море, уже начали задумываться о том, какое же направление для отдыха выбрать.

Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом

Мумию неизвестной женщины обнаружили на крыльце дачи под Петербургом
Поездка на дачу закончилась для жительницы Санкт-Петербурга стрессом и долгим разбирательством с полицией. Многие дачники с нетерпением ждали середины апреля, чтобы совершить первую вылазку к своей загородной недвижимости.

Собянин: Жители ТиНАО получат удобный подъезд к станции Санино

Собянин: Жители ТиНАО получат удобный подъезд к станции Санино
Она войдет в состав будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). К станции Санино будет вести новая дорога протяженностью четыре километра.

Выбор читателей

16/04ВскSHAMAN свалился пластом после новости о раке: Не могу 17/04ПндПришибленная горем Собчак побила Дарью Мороз на похоронах Богомолова 17/04ПндАлла, найди врача в Израиле: изуродованный пластикой любимчик ищет помощи у Пугачевой 16/04Вск"Тьфу, срамота!": сбросившая халат Волочкова поздравила россиян с Пасхой в трусах 16/04ВскНичего святого: Встреча детей с обрубленным Костомаровым привела к жуткой грызне 17/04Пнд"Все обалдели": Совратившая Николаева Королева вышла с пузом из-за минутной близости