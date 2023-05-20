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Суббота 20 мая

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Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова борется с раком

Олимпийская чемпионка Владлена Бобровникова борется с раком
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Известную гандболистку поразили сразу несколько страшных болезней.

Эмоциональная и яркая история олимпийской чемпионки по гандболу и игроке клуба "Ростов-Дон" Владлены Бобровниковой взволновала весь спортивный мир. Тяжелый недуг не покорил эту женщину и не заставил ее упасть духом.

Для тех, кто не знаком с синдромом Шарпа, это воспаление соединительной ткани, которое проявляется острыми болями во время тренировок и игр. Однако, несмотря на упорство Владлены, болезнь не собиралась отступать. В начале 2023 года у нее был диагностирован еще один недуг – синдром Рейно и склеродермия. И только в апреле этого года, когда Владлена проводила анализ воспаленного лимфатического узла, стало понятно, что ее поразила лимфома Ходжкина. К счастью, такая форма рака поддается успешному лечению.

Несмотря на все трудности и препятствия, Владлена не сдалась. Она начала лечение, и у нее впереди 6 курсов химиотерапии, которые должны закончиться к середине июля.

20 мая 2023, 16:08
Фото: Ludvig Thunman/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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