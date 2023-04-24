Как донору подготовиться к сдаче крови

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Понедельник 24 апреля

08:48Этуш с неба все видит: нашедшая молодого парня вдова лезет на стенку 08:40Когда секс с роботом станет для человека нормой? 08:20Как носить серый свитшот: 6 главных рекомендаций стилиста 08:00Как донору подготовиться к сдаче крови 06:31Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание? 04:31Куда инвестировать в 2023 году, чтобы не потерять деньги? 02:16Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео) 00:32Как уберечь себя от негативного влияния окружающих? 22:13Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям 20:03Смерть на экране, работа детектива и страсти на льду: Три киноленты, в которых играл Костомаров 18:02Тест: отгадайте фильм по цитате героя Георгия Вицина 17:21Сделка состоялась: новый владелец шастает по замку Пугачевой и Галкина* в Грязи 16:08"И красота, и ум": любитель бабок Шаляпин присосался к матери-пенсионерке Собчак 15:14"На Троекуровском": стало известно место захоронения тела Диброва после страшной аварии 14:13Уже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 13:18Большие яйца Галкина* довели до исступления молоденького паренька: Показывали Пугачевой 11:53"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком 11:50Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история 10:36Нестареющая классика для просмотра всей семьей 10:14Бросил кино, распродал имущество и поселился в бане: как живет затворник Заманский 08:40Как стать увереннее и добиться цели через работу с телом 08:20Газлайтинг: как понять, что тебе нужно изменить свое окружение 08:08Как "это" делает Филипп: облизавшая Киркорова певица о новых гранях удовольствия 06:17Нет худа без добра: Чем опасно посещение тренажерного зала 04:39Страшные последствия: Чем опасен секс на первом свидании? 02:10Сотникова, Пугачева, Ксенофонтова: рыжее счастье российского шоу-бизнеса 50+ 00:01"Не в первый раз": ублажающий на коленках SHAMAN слился с большим и волосатым 23:07Что происходит со льдами Антарктиды 22:53Скатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22:07Выловленное с глубины 8 километров морское чудище вызвало оторопь (видео) 21:34Россия прощается с Михаилом Боярским 20:17"Кто как хочет, так и д...": всплыла тайная связь Киркорова и Давы 20:13"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 18:57"Вколоть лошадиную дозу": швыряющую фекалии Вайкуле упекли в психушку 16:32"Патриотка на бронепоезде": Николаев закопал выскочку Пугачеву голыми руками 15:42Какой фантастический фильм посмотреть вечером 15:16"Пересмотрела раза 3": родившую сына и дочь Кабаеву сняли за ласками "папика" в машине 14:16"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака 12:57Как у Костомарова: распоротая врачами Успенская теперь на протезах 11:57Ленин, партия, мир: памятники вождю революции в городах России – продолжение 10:54Пять модных аксессуаров для жаркого лета 10:07Изменяла мужу с режиссером и бросила единственного сына: путь к счастью актрисы Виролайнен 09:16Гороскоп на неделю с 24 по 30 апреля 2023 года 08:03"Нашел свое предназначение": Ставший папочкой для котят пес довел народ до слез 06:10"Переработка – это не выход": планета задыхается от обилия пластика 04:10"Это отпугивает клещей": 2 способа избежать укуса 02:23"Инвалидом на всю жизнь": назван самый опасный вид транспорта 00:01"Планеты улыбаются": гороскоп на конец апреля для всех знаков зодиака 21:47"Расчлененные тела": родного брата звезды "Ворониных" арестовали по делу о жестоком убийстве 20:56"Незаслуженно": Пересильд оправдалась за травлю из-за присвоения звания Героя России
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Как донору подготовиться к сдаче крови

Как донору подготовиться к сдаче крови
86

Донор не должен быть уставшим или больным.

20 апреля в России отмечают Национальный день донора. К этому дню заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Марина Пиховкина дала ряд рекомендаций. Она рассказала, как правильно подготовиться к донорской сдаче крови, чтобы все прошло комфортно и максимально без потерь для организма и результатов анализов.

По словам врача, перед тем, как стать донором, необходимо некоторое время придерживаться определенной диеты. Кроме того, в день сдачи крови нужно прислушаться к своему организму. Если человек плохо себя чувствует, не стоит в этот день сдавать кровь. Также не стоит сдавать кровь после ночного дежурства или если вы чувствуете с утра недомогание или недосып.

Многие удивятся, что донорам необходимо позавтракать перед сдачей крови. Донору необходимо хорошо выспаться, а также поесть перед сдачей крови. Для этого подходит сладкий чай, легкая каша или яблоко, сообщает RT.

За день до сдачи крови врач не рекомендует есть жареную или острую пищу, не стоит есть также жирное и копченое, а также орехи, бананы или молоко.

За два дня до сдачи крови ни в коем случае не стоит пить алкоголь, а за три дня исключить все нестероидные лекарства, в том числе анальгин и аспирин. За час до сдачи крови нельзя курить сигареты.

24 апреля 2023, 08:00
Донор. Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Global Look Press/ Globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

По теме

Как спастись от аллергии весной

Когда секс с роботом станет для человека нормой?

Когда секс с роботом станет для человека нормой?
Робот сможет заменить человека даже в постели. Цифровизация и искусственный интеллект активно развиваются во всем мире.

Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание?

Само не проходит: чем опасно невылеченное выгорание?
Психологи дали ценные советы людям с выгоранием. С каждым годом психологи выявляют все больше случаев профессионального выгорания у сорудников из разных сфер деятельности.

Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео)

Выдра-убийца напугала детей в зоопарке (видео)
Выдра вцепилась с остервенением. В зоопарке Лиссабона произошел ужасающий инцидент, который попал на видео очевидцев.

Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям

Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям
Так вы воспитаете независимого и рационального молодого человека. Переходный возраст — сложный этап в жизни подростка, полный перемен и противоречий, словно коктейль из эмоций, опыта и непонимания.

Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история

Ограбление по-индийски: Это мог быть фильм, но это реальная история
История о том, как мы случайно поймали банду грабителей. В ноябре, устав от суровой московской осени, мой супруг выдал, на его взгляд, потрясающую идею.

Выбор читателей

22/04СбтСкатертью дорожка: собравшая чемодан Орбакайте поставила точку в выборе страны 22/04СбтРоссия прощается с Михаилом Боярским 22/04Сбт"Все прошло": Пресняков разошелся с женой после долгих лет брака 23/04ВскУже почернел: свернувшего шею Алексея Панина обступила толпа детей 22/04Сбт"Уже": узнавшая о беременности 15-летняя дочь Глюкозы бросила школу 23/04Вск"Две красавицы": Цымбалюк-Романовская предъявила наследницу после связи с женатым мужиком