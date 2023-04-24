Как донору подготовиться к сдаче крови

Донор не должен быть уставшим или больным.

20 апреля в России отмечают Национальный день донора. К этому дню заведующая отделением переливания крови МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Марина Пиховкина дала ряд рекомендаций. Она рассказала, как правильно подготовиться к донорской сдаче крови, чтобы все прошло комфортно и максимально без потерь для организма и результатов анализов.

По словам врача, перед тем, как стать донором, необходимо некоторое время придерживаться определенной диеты. Кроме того, в день сдачи крови нужно прислушаться к своему организму. Если человек плохо себя чувствует, не стоит в этот день сдавать кровь. Также не стоит сдавать кровь после ночного дежурства или если вы чувствуете с утра недомогание или недосып.

Многие удивятся, что донорам необходимо позавтракать перед сдачей крови. Донору необходимо хорошо выспаться, а также поесть перед сдачей крови. Для этого подходит сладкий чай, легкая каша или яблоко, сообщает RT.

За день до сдачи крови врач не рекомендует есть жареную или острую пищу, не стоит есть также жирное и копченое, а также орехи, бананы или молоко.

За два дня до сдачи крови ни в коем случае не стоит пить алкоголь, а за три дня исключить все нестероидные лекарства, в том числе анальгин и аспирин. За час до сдачи крови нельзя курить сигареты.