Газлайтинг: как понять, что тебе нужно изменить свое окружение

Следует учитывать тревожные сигналы.

Газлайтинг — это форма манипуляции, когда кто-то заставляет вас сомневаться в своей реальности, чувствах или восприятии событий. Он может проявляться в разных формах, но его основная цель — заставить подчиниться и контролировать ваше поведение. О том, как вычислить манипулятора и перестать общаться с токсичными людьми, рассказывает психолог Евгений Идзиковский.



Тревожные сигналы

Если вы подозреваете, что столкнулись с газлайтингом, значит, пришла пора думать и действовать. Вот некоторые сигналы, которые могут указывать на проблему:

Ваши чувства игнорируются или принижаются. Когда вы выражаете эмоции или опасения, другие люди отмахиваются от них, говоря о вашей повышенной чувствительности или неадекватности реакций. Исследование, проведенное Университетом Карнеги-Меллон в 2012 году, показало, что подобное отношение может серьезно повлиять на самооценку и даже привести к эмоциональным срывам. Вам постоянно говорят, что вы ошибаетесь. Если окружающие часто ставят под сомнение вашу точку зрения или утверждают, что вы плохо помните события, то это может быть попыткой ослабить уверенность в себе и заставить полагаться на чужие взгляды. На вас вешают ярлыки. Могут называть нервным, нестабильным или неадекватным, чтобы подорвать самооценку и якобы поставить «на место». Исследования показывают, что подобные действия могут привести к формированию самоисполняющихся пророчеств и усилению негативного образа себя. Вашу реальность все время искажают. Утверждая, что воспоминания и переживания не соответствуют действительности, люди наносят серьезный ущерб вашей психике. Поэтому возникают невольные сомнения в собственных суждениях. Исследование, проведенное Университетом Осло в 2014 году, обнаружило, что жертва газлайтинга начинает испытывать когнитивные искажения и страдает от неуверенности в себе. Вам ставят условия. Близкие могут манипулировать, обещая доверие и уважение только в обмен на определенное поведение. Тем самым они заставляют вас ломать свою личность и принципы, чтобы заслужить их любовь и поддержку.

Что делать? Изменить окружение!

Если вы столкнулись с газлайтингом, для начала осознайте, что все это происходит в реальности. Затем попробуйте обратиться за поддержкой к друзьям, семье или психологу. Они помогут восстановить уверенность в себе и преодолеть разрушительное манипулятивное воздействие людей из ближнего круга общения. Важно не позволить таким личностям контролировать ваши чувства и преломлять здоровое восприятие реальности.

Чтобы изменить свое окружение, следует предпринять следующие шаги:

Определите свои границы и научитесь ими управлять, не позволяя другим переходить черту. Это поможет защититься от негативного влияния извне. Стройте сеть поддержки. Окружите себя теми, кто уважает ваши чувства и готов прийти на помощь в трудный момент. Развивайте навыки самоутверждения. Научитесь выражать свое мнение четко и уверенно, не позволяя другим дискредитировать его. Принимайте взвешенные решения об отношениях. Если вам не удается изменить поведение манипулятора, возможно, стоит поразмыслить о прекращении общения с ним. Работайте над самооценкой. Укрепление уверенности в себе поможет вам успешно справляться с деструктивным поведением окружающих.

Подведем итоги

Газлайтинг — это эмоциональное насилие, которое не следует терпеть. Столь сложная форма давления на сознание имеет массу отрицательных последствий для самочувствия и психики жертвы. Итак, уясним для себя главное:

столкнувшись с газлайтингом, прислушайтесь к своим чувствам и не позволяйте никому управлять собой;

измените круг общения, проанализируйте контакты, работайте над самоуважением – это поможет восстановить контроль над жизнью и обрести благополучие, которого вы заслуживаете;

не забывайте, что все достойны любви и имеют право на собственные суждения.

Помните, что нет безнадежных ситуаций. Каждый способен изменить свою жизнь в лучшую сторону, избавиться от раздражителей и достичь душевного комфорта.