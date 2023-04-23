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Воскресенье 23 апреля

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Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям

Переходный возраст у ребенка: 5 правил, которые нужно соблюдать родителям
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Евгений Идзиковский

Евгений Идзиковский

 Практикующий психолог, коуч, сертифицированный гипнотерапевт в России и США, мастер нейролингвистического программирования

Так вы воспитаете независимого и рационального молодого человека.

Переходный возраст — сложный этап в жизни подростка, полный перемен и противоречий, словно коктейль из эмоций, опыта и непонимания. О том, как вести себя родителям в ответственный период взросления ребенка, рассказывает психолог Евгений Идзиковский.

Маме и папе необходимо помочь самим себе и своему чаду пройти через данное испытание, сохраняя взаимное уважение и желание понять друг друга. Не забывайте, что именно сейчас закладывается фундамент ваших отношений в будущем.

Вот пять ключевых правил, позволяющих пролить свет на темные уголки этого серьезного процесса.

Правило 1. Признание личных границ и поддержка самостоятельности

Помните, что подросток очень уязвим, поскольку ищет свою индивидуальность практически наощупь. Он как молодой птенец, еще слабый, но уже стремящийся к полету. Поэтому:

  • позвольте ему самостоятельно выбирать стиль одежды, хобби и круг общения: все советы на эти темы должны носить рекомендательный характер и ни в коем случае не насаждаться насильно;

  • оценивайте его успехи и оказывайте поддержку в трудную минуту: так нарабатывается бесценный опыт личных достижений без посторонней помощи;

  • дайте пространство для принятия решений, но будьте рядом, если потребуется: приходите на выручку только в крайнем случае — пришла пора занять позицию стороннего наблюдателя.

Так вы воспитаете независимого и рационального молодого человека, который сможет достойно принять вызовы судьбы.

Правило 2. Терпение и откровенное общение

Будьте терпеливыми, особенно в сложных обстоятельствах. Поддерживайте открытый и искренний диалог с подрастающим членом семьи.

Рассказывайте о своих сомнениях и просчетах, прислушивайтесь к его чувствам и мнениям.

Узнайте все об увлечениях подростка, участвуйте в его жизни. Это поможет наладить контакт и укрепить взаимопонимание, создавая мост между поколениями.

Правило 3. Создание атмосферы доверия

Стремитесь к тому, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и безопасно рядом с вами, словно на острове тепла и доброты в бурном море подростковых страстей.

Слушайте его, не осуждайте и принимайте таким, какой он есть. Честность и открытость семейного общения играют решающую роль в укреплении взаимного доверия.

Правило 4. Развитие навыков саморегуляции и социализации

Научите подростка управлять своими эмоциями, справляться со стрессом, используя глубокое дыхание, медитацию или спорт.

Развивайте его социальную приспособленность и эмпатию, чтобы улучшить коммуникативные связи в мире людей. Представьте, будто вы обучаете ребенка искусству танца, в котором большое значение имеет взаимодействие партнеров. Это поможет лучше понимать и уважать окружающих, осознавая, что все мы участвуем в одной и той же пьесе под названием «жизнь».

Правило 5. Последовательность и гибкость

Определите правила и возможные итоги ваших действий, однако готовьтесь к дискуссии и пересмотру мнений, если потребуется. Таким образом, вы будете словно камыш на ветру, который гнется, но не ломается.

Вовлекайте подростка в обсуждение того, что касается непосредственно его интересов. Это разовьет умение брать на себя ответственность и укрепит самооценку. Обсуждайте без негатива последствия его поступков, помогайте анализировать ошибки и вырабатывать правильное поведение.

Несколько слов о чувствах

Следуя этим пяти правилам, вы сможете помочь младшему члену семьи успешно пройти через переходный возраст и вырасти в уверенную, счастливую и самодостаточную личность.

Пусть теплые чувства родителей станут маяком, освещающим путь подростка через туман перемен, и помогут ему найти свою дорогу.

Роль взрослых в этом процессе — быть надежным опорным пунктом, дать возможность экспериментировать и обрести свою уникальную индивидуальность.

Примите за аксиому, что именно любовь имеет принципиальное значение для развития и благополучия подрастающего человека, который стоит на пороге неизведанного. И сейчас ему как воздух нужны дружеское участие и готовность быть рядом.


23 апреля 2023, 22:13
Фото: @pvproductions/freepik.com
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