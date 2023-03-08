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Сколько зарабатывали за одну картину звезды советского кино?

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Зарплата звезд советского кино была высокой.

Современные актеры получают баснословные гонорары и имеют право диктовать уровень своего заработка. Играют они, утверждают многие, не так ярко и проникновенно, как советские актеры. А сколько же зарабатывали за одну картину звезды советского кино?

До перестройки в СССР актеры оценивались по трем категориям, которые определялись комиссией при учреждении культуры, к которому был прикреплен артист, сообщает телеканал 360. Каждая категория имела свои тарифные ставки, а высшая категория была условно поделена на две группы, определявшиеся уровнем значительности актерских работ. Оклады звезд советского кино варьировались в зависимости от группы и категории. К полученной сумме также приплюсовывались доплаты за стаж и профессионализм, а также премии и награды.

Например, главные исполнители ролей в фильме "Три плюс два" получили дополнительно по 300 рублей за присвоение картине более высокой категории. Несмотря на то, что в то время 300-500 рублей казались не очень большой суммой, стоит учитывать, что средняя зарплата обычного советского человека в 1963 году составляла 80 рублей в месяц.

Что же до общей суммы заработка: за одну картину исполнитель второстепенной роли мог получить максимум 1800 рублей, а исполнитель главной роли – максимум 5500 рублей, что было серьезными деньгами, позволяющими приобрести дорогие вещи, такие как автомобиль. Например "Москвич-412" обошелся бы звезде советского кино в 4300 рублей.

8 марта 2023, 22:13
Владимир Высоцкий, к/ф Место встречи изменить нельзя. Фото: Vyacheslav Panov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеканал 360✓ Надежный источник

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