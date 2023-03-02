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Четверг 2 марта

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ДЦП, аутизм, синдром Дауна: как и почему российские дети попадают в "Пыточную"

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Это случилось в Новосибирске

В России на протяжении нескольких десятилетий складывалось двоякое отношение к людям с ограниченными возможностями. Семьи, в которых есть инвалиды, вели закрытый образ жизни, а в СССР такие люди годами даже не выходили из дома. Инвалидность приравнивалась чуть ли не к пороку. К счастью, в современной России все совсем иначе.

Сегодня люди с ограниченными возможностями здоровья живут полноценно в физическом и культурном плане. Для этого в стране активно развивается доступная среда. Но самое главное – отношение к таким людям в обществе, ведь именно люди своим мышлением создают принципы и взгляды на жизнь.

В Новосибирске уже много лет работает талантливый парикмахер Тимур Газиев, который стрижет и делает прически детям с особенностями развития. Подход к таким клиентам он искал на протяжении шести лет. Его труд оказался очень востребованным, ведь детей с ограниченными возможностями здоровья принимают далеко не все парикмахеры. Все дело в том, что во время стрижки ребенок может повести себя не так, как простой клиент.

Тимур Газиев превратил стрижку в настоящее приключение для своих клиентов. Даже самые "непростые" дети, которых отказываются принимать другие салоны, садясь в кресло Тимура, становятся обладателями не только стильных причесок, но и настоящего друга. Для одного из своих юных поклонников Газиев стал учителем и наставником. Теперь Иван тоже владеет мастерством, а главное – не боится мечтать. Потому что в "особенной" парикмахерской Тимура с креативным названием "Детская Пыточная" все мечты, как правило, сбываются.

2 марта 2023, 15:21
Парикмахерская. Фото: "Люди как люди"/ Youtube
"Люди как люди"/ YouTube✓ Надежный источник

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