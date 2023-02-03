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Четверг 2 февраля

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Максимов день: что нельзя делать 3 февраля

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В народе святого прозвали Максим-утешитель.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Житие Максима Исповедника относится к рубежу шестого и седьмого веков. Он родился в Константинополе. Родители мальчика были правоверными христианами и уделяли большое внимание образованию наследника. Святой с раннего возраста изучал грамматику и философия, оттачивал риторические навыки и, конечно, не обиходил стороной религиозные труды.

Получив достойное образование, святой поступил на службу к императору Ираклию, где достиг высокого чина. Однако государственная служба не нравилась преподобному, поэтому он ушел в монастырь и стал игуменом. Максим Исповедник посвятил оставшуюся жизнь борьбе с еретиками и проповедям, обращая людей в христианство.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 3 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В день Максима-утешителя запрещалось лишний раз заставлять близких горевать, особенно это касалось вторых половинок. Бранные слова, сплетни и ссоры были под запретом, а громкий крик и вовсе мог привлечь беду. После заката солнце нельзя было выходить из дома. На Руси верили, что за порогом людей ждет нечистая сила. Все проклятия 3 февраля могли обернуться против того, кто их произносит.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Максима Исповедника в народе прозвали Максимом-утешителем, потому что в церковный праздник было принято молиться о тех, кто когда-то пришел на помощь и утешил делом или добрым словом. Муж и жена по традиции должны были выйти с утра во двор и стряхнуть иней с веток, чтобы призвать в дом счастье. При этом было важно держаться за руки. На Руси была важная примета: если 3 февраля небо было чистым, значит грядут заморозки.

3 февраля 2023, 00:02
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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