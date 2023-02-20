Жизнь моего брата забрала поганая нечисть: изо рта шла пена

Обманувший однажды смерть брат не смог скрыться от нее.

Этот рассказ появился в газете "Невыдуманные истории", куда ее прислал Леонид Иванов. "Дни.ру" подготовили краткий пересказ страшных воспоминаний автора. Для удобства читателей и сохранения стилистики публикуем их в изложении от первого лица.

Моя старший брат Костя был талантливым музыкантом. Но как и у всех творческих людей у него были и подъемы, и падения. В 2001 году он потерял работу, расстался с любимой девушкой и сильно пал духом. Из красивого подтянутого мужчины он превратился в дряхлого старика.

Чтобы помочь Косте, я предложил ему съездить в отпуск. Место выбрали необычное — нетуристические места Сибири. Вместе мы доехали до настоящей шаманской деревни. Нам повезло и мы нашли шамана — обветренное лицо, юрта и очаг, все как на картинке.

Неожиданно мой брат упал в судорагах, изо рта его шла пена, но я никак не мог ему помочь. Шаман велел мне выйти и я стоял и мирно ждал, когда что-то произойдет дальше. Спустя время Костя вышел из юрты, держа в руке мешочек. Он заявил, что в нем спрятан дух его смерти.

Прошли годы, мой брат отлично себя чувствовал. Он женился, стал отцом, снова вернулся в профессию. Однажды во время гастролей его жене раздался звонок — Кости не стало. Срочно ломанувшись в его жилье, мы обнаружили страшное.

Из сейфа неизвестные вытащили деньги, драгоценности… и оставили открытым мешочек. Тот самый, с духом смерти. Брат умер не просто так. Его забрала та самая поганая нечисть.