Худеем вкусно: рецепт легкого салата из свеклы от Оксаны Акиньшиной

Актриса театра и кино Оксана Акиньшина поделилась рецептом салата для стройной фигуры.

Актерская профессия требует больших усилий. Нужно заботиться не только о своем эмоциональном состоянии во время проживания роли, но и о физической форме. Известны случаи, когда ради желанной роли актеры поправлялись или худели на 10 или 20 килограмм.

Однако, во время кастингов и просмотров актеры, как правило, стараются сохранять подтяную стройную фигуру. И мужчины, и женщины в профессии — это, в первую очередь, инструмент для работы на площадке. Так, актриса Оксана Акиньшина старается соблюдать правильное питание. Она поделилась рецептом салата из свеклы, который отлично подойдет на ужин.

Ингредиенты

Средняя свекла — 1 шт.

Средняя Морковь — 1 шт.

Кинза, петрушка или укроп — по желанию.

Для заправки Оксана Акиньшина использует оливковое масло.

Способ приготовления

Для начала необходимо отварить свеклу прямо в кожуре. Так внутри останутся все вкусы и ароматы. По окончанию варки свеклу можно поместить в холодную воду, а затем почистить. Свежую морковь нужно помыть и почистить.

На крупной терке Оксана Акиньшина натирает свеклу, затем морковь. Сразу в миску отправляется накрошенная зелень. Перед подачей салат можно посолить и заправить оливковым маслом. Все готово, приятного аппетита!