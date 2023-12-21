Праздник в тишине: регионы могут остаться без новогодней пиротехники

Фейерверки – неизменный атрибут Нового года. К сожалению, некоторые субъекты могут остаться без салютов.

В ряде российских регионов рассматривается предложение, согласно которому субъекты откажутся от запуска фейерверков. Денежные средства направят на другие нужды, сообщает телеканал "360".

Праздничную пиротехнику уже отменили в двадцати регионах. Это касается и запусков, совершаемых представителями администрации, и так называемых "народных" салютов. По этой причине перед планированием подобного мероприятия лучше уточнить, разрешено ли, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Напомним, что категорически запрещено производить запуск во дворах жилых домов, школ, детских садов.

В каждом населенном пункте, где разрешены салюты, имеется список специальных площадок. Важно, чтобы за запуск отвечал трезвый, совершеннолетний человек, знающий принципы безопасного использования пиротехники.