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Четверг 14 декабря

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Путин заявил о необходимости восстановить права бойцов ЧВК "Вагнер" и предоставить им все необходимые льготы

Путин заявил о необходимости восстановить права бойцов ЧВК "Вагнер" и предоставить им все необходимые льготы
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Права бойцов ЧВК "Вагнер" должны быть восстановлены, они должны пользоваться всеми льготами и поддержкой, которые имеют участники боевых действий. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

«Их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все социальные льготы, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий.

В этом нет никаких сомнений. Это моя абсолютно принципиальная позиция, нужно это сделать. Минобороны это знает, правительство это знает. Если нужно внести изменения в закон, это будет сделано», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, в его окружении есть люди, дети которых воевали в рядах ЧВК. Он отметил, что бойцы ЧВК защищают честь своей страны и заслуживают равных прав и льгот, как и любые другие участники боевых действий.

14 декабря 2023, 14:29
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

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