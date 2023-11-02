Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла

После рекордного тепла, который недавно царил в Москве, столицу ожидает изменение погодных условий. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в четверг жителей и гостей Москвы ожидают осадки и понижение температуры до +9 градусов.

Синоптики сообщают, что 2 ноября в Москве будет облачная погода с прохождением дождей, отмечает телеканал "360". В течение дня температура воздуха поднимется до +7…+9 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут +5…+10 градусов, а ночью температура опустится до -2 градусов.

Подобные изменения погоды являются типичными для осеннего периода, когда температура начинает понижаться, а осадки становятся более частыми. Жителям и гостям Москвы следует быть готовыми к этим изменениям и принять меры для сохранения комфорта.