Правила сдачи ОГЭ девятиклассниками вновь поменяли

Нововведения при сдаче экзамена по математике ожидают российских школьников в ближайшее время. Рассказываем, что именно поменяется

Государственная аттестация в 9 и 11 классах – важная процедура, при помощи которой определяют уровень подготовки школьников. Дети весь год готовятся к ней, понимая всю ответственность. RT пишет, что правила проведения ОГЭ по математике будут обновлены.

Нововведения начнут действовать на территории России с 2024 года. Об этом сообщает "Радио 1". Все, кто сдают математику, смогут использовать во время испытания непрограммируемый калькулятор. Ранее его разрешали использовать только во время экзамена по физике, биологии, а также химии.

Интернет-издание "Вести Подмосковья" напоминает, что ОГЭ в следующем году будет длиться 3 часа 55 минут. За это время учащиеся девятых классов должны будут выполнить 25 заданий, изложенных в двух частях. Напомним, что основной государственный экзамен, равно как и государственный выпускной экзамен – форма государственной итоговой аттестации для всех учеников, заканчивающих девятый класс.







