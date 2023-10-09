Москвичка стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр

Развод Брежневой и Меладзе Тесты Раскрыта тайна о Кадышевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Розенбаум устроил разнос в эфире Первого каналаРозенбаум устроил разнос в эфире Первого канала На всю страну объявлено о половой функции 56-летнего КиркороваНа всю страну объявлено о половой функции 56-летнего Киркорова Крепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистомКрепкие мужчины волокли переделанного Киркорова после концерта: что с артистом "Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость"Цены очень высокие": Ларисе Долиной нечем платить за недвижимость

Лента новостей

Понедельник 9 октября

15:11Шевчук перенес инфаркт и отправился на реабилитацию 14:59С видом на Красную площадь: Билан похвастался покупкой роскошного жилья 14:47Папа не помогал: как сыну Табакова удалось попасть в кино? 14:34Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов 14:12"Можем жить в 27 странах": стало известно о пачке иностранных паспортов у Пугачевой 14:05"Великая страна": патриот Израиля Собчак присоединилась к воинствующему защитнику Галкину*? 13:37"Долгое время отмывался": Билан вспомнил свой самый позорный случай на сцене 12:55Гражданке Израиля Собчак напомнили об обязанности проходить службу в армии 12:46Спланированная провокация: Малахов разоблачил подлую ложь о себе 12:24"Горжусь тем, что я израильтянин": Галкин* пообещал помогать Израилю 11:58Сергей Жуков отреагировал на скоропостижную смерть музыканта из "Руки вверх" 11:50До брата и сестры не дозвонился: Что происходит с семьей Пригожина в Израиле? 11:37Взял под опеку и изменил жизнь: как актер Бероев спас осиротевшего парня с синдромом Дауна 11:27"Отсутствие культуры и воспитания" Соседов нашел объяснение поступкам Пугачевой 10:48Боярский назвал причину отказа от съемок в фильме у Кончаловского 10:36Месть за прошлое или реальная кража? В чем обвиняют бывшего сотрудника дома моды Зайцева 10:16"В состоянии трупа": 59-летняя Лолита пожаловалась на неумение пить мало 09:57Звезду фильма "Елки" госпитализировали с увечьями после драки в Москве 09:45Признала Израиль своей второй Родиной: россияне жестко прошлись по Собчак 09:08Буланова сделала заявление о брачном контакте с молодым мужем 08:01Масс-маркет против нишевой парфюмерии: как выбрать идеальный аромат? 06:12Как психологические аспекты влияют на наши начинания в спорте 04:04Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям 02:07Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников 00:09Топ-10 эффективных омолаживающих процедур 23:52Прощай, Израиль? Куда делись Пугачева с мужем-иноагентом после ракетных ударов 22:09Как выбрать репетитора: советы и рекомендации 21:46Костенко объяснила решение увеличить грудь негативным влиянием беременности 20:18Намек Ковальчук на тайную свадьбу с Харламовым стал сенсацией: Было в конце лета 20:07Что скрывается за непрерывной сменой партнеров? Тренд на разводы или новая норма? 19:47Павла Волю перепутали с давно умершим певцом 18:1869-летняя Успенская оголилась и вызвала гнев россиян: Стыдно и обидно 17:33Николаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 16:33Кто популярнее в российском шоу-бизнесе: Филипп Киркоров или SHAMAN? 16:07Посеявшая панику Кондулайнен вышла на связь и раскрыла причину своей пропажи 15:12Клавишник группы "Руки Вверх" найден мертвым в Москве 13:52Киркоров едко прошелся по оскандалившейся Боне: Громкость банки зависит от ее пустоты 11:43Обделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки 08:07За что россияне любят и ненавидят Ксению Собчак? 06:05Как Ваше число жизненного пути влияет на выбор профессии 04:10Подготовка к лазерной эпиляции: 5 советов для максимально эффективной процедуры 02:16Что такое синдром самозванца? И как от него избавиться? 00:08Чтобы деньги были всегда: Топ-7 советов для удачного распределения доходов 22:09А ты на своем месте? Как судьба подает нам знаки 20:05Николай Басков: талантливый артист, успешный певец и звезда современной эстрады 19:24Матвеев обнародовал новость о родах Боярской 18:39Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 17:41На всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 16:18Борисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой 15:16Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Москвичка стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр

Москвичка стала победительницей соревнований по скоростной разработке игр
45

На фестивале "Игропром" на ВДНХ подвели итоги 72-часовых соревнований по скоростной разработке игр.

Победительницей стала жительница Москвы Анна Копейкина. Студентка четвертого курса Университета "Иннополис" получила главный приз – номинацию "Лучшая игра" и миллион просмотров на VK Play. Она в одиночку создала проект "СпасиДанные".

Копейкина является капитаном и единственным исполнителем команды RelisquGames. Жюри отметило самостоятельность девушки.

Победительница рассказала, что для своего проекта взяла многое из разных сфер – гейм-дизайна, разработки и других.

"Мне нравится этот одиночный контроль над графикой и игровым процессом. Наигранность тоже играет роль – чем больше играешь в игры, тем лучше понимаешь, как их делать", – поделилась она.

Другие призовые места также достались москвичам. В номинации "Лучшее соответствие теме" победителем стала команда CoinFlippers под руководством жителя столицы Григория Косова. Их проект "Угроза" дает возможность почувствовать себя сотрудником службы кибербезопасности, которому необходимо устранить причины утечки данных с компьютеров.

В номинации "Лучшая игра шоукейса" победителем стал москвич Андрей Штанов и его команда 404 Games с проектом "Digital Twin".

Всего к итоговой презентации допустили шесть команд. Их участники представляют Москву, Московскую, Владимирскую, Тверскую, Ростовскую области и другие регионы. Критерием оценки работ стало качество игрового процесса и визуальной составляющей, отсутствие багов, удобство управления.

Соревнования прошли в рамках проекта "Начни игру" президентской платформы "Россия – страна возможностей".

9 октября 2023, 15:02
Фото: пресс-служба

Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов

Синоптик сообщил о потеплении в Москве до +15 градусов
Во вторник, 10 октября, в столице ожидается до +6 градусов.

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на севере столицы
В районе Ховрино завершается строительство нового корпуса школы №1474. На севере Москвы продолжается развитие социальной инфраструктуры, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям

Ребенок попал в плохую компанию: советы родителям
Дети растут быстро и на определенном этапе взросления можно не уследить, с кем они начали общаться, чем занимаются. Если окружение вызывает тревогу, с этим можно и нужно бороться. О том, что делать в такой ситуации и как вытащить подростка из плохой компании, рассказала Анастасия Чистякова – методолог, предприниматель, основатель онлайн-школы "Bumblebee", автор и ведущая онлайн-курсов. В переходном возрасте происходит переоценка ценностей, дети пытаются быть самостоятельными и сепарироваться от родителей.

Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников

Когда просто премия не работает: 5 советов для повышения мотивации сотрудников
Мотивация сотрудников является одним из ключевых аспектов успешной работы любой компании. Однако, простое предоставление премий или повышение зарплаты не всегда достаточно для стимулирования и повышения мотивации членов команды. Советами о том, как повысить мотивацию сотрудников, поделился основатель и владелец компаний ЧебурекМи, Сеньор Денер, Laser Love, совладелец экосистемы Postilla, сети кофеен Yellow Door и холдинга 20x80 Александр Долгов. Мотивация сотрудников: почему это важно?Компании, которые умеют эффективно мотивировать своих сотрудников, получают множество преимуществ, таких как:Повышение производительности.

Как выбрать репетитора: советы и рекомендации

Как выбрать репетитора: советы и рекомендации
Поиск репетитора – процесс не из легких. Как среди многочисленных предложений на рынке сделать правильный выбор и найти репетитора, занятия с которым будут эффективными для ребёнка и при этом не ударят по семейному бюджету? Советами поделилась руководитель онлайн-школы "Зачетный курс" Светлана Леонидовна Шмонина. Четко определите цель занятий с репетиторомЧасто родители совершают ошибку и выбирают репетитора отталкиваясь от его возраста, экспертного статуса или наличия ученой степени.

Выбор читателей

07/10СбтИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением 07/10СбтГражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе 07/10СбтНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе 08/10ВскНиколаев после серьезной операции сделал заявление по важному поводу 08/10ВскОбделенная мужским вниманием Бузова прилюдно накинулась на парня Клавы Коки 07/10СбтБорисов выставил на Первом канале секретные фото Безруковой