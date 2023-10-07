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Суббота 7 октября

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Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей

Россиян призвали категорически отказаться от самодельных обогревателей
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Россиян призвали быть особо острожными при использовании в жилых помещениях электрических обогревателей во избежание пожара. О мерах безопасности рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

Специалист отметил, что изделие безопасно, если оно заводского производства. Что касается самодельных обогревателей, то они несут огромный риск. Такие приборы использовать категорически нельзя, отмечает RT. Гринин также напомнил, что кухонный газ для прогрева помещения следует использовать с осторожностью — только в том случае, если оборудование полностью исправно.

7 октября 2023, 06:42
Фото: Pixabay.com
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