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Пятница 6 октября

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Городские службы Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды

Городские службы Москвы перевели на усиленный режим из-за непогоды
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В российской столице ожидается снег и гололедица.

Осеннее ненастье накрыло Москву, но покой местных жителей охраняют городские службы. Специалисты перешли к особым действиям в условиях резкого ухудшения погоды. Они стараются для максимального комфорта и безопасности людей ввиду значительного снижения температуры воздуха.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, особое внимание со стороны городских служб уделяется функционированию систем жизнеобеспечения — это на первостепенном контроле. Москвичей активно информируют о ситуации с погодой и призывают оставаться дома, если для выхода нет важной причины.

Вследствие ожидаемого заледенения дорог особенно бдительными стоит быть автомобилистам. Не стоит парковаться около деревьев, а за рулем необходимо проявлять максимальную концентрацию. В числе обязанностей водителя — строгое соблюдение правил дорожного движения и соблюдение дистанции.

В Москве дежурят полторы тысячи аварийных бригад. Регулярно проводятся проверки во избежание чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в столице стремятся защитить от буйства стихии сооружения, объекты транспорта и торговли, а также здания на стадии строительства.

6 октября 2023, 21:15
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
mos.ru✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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