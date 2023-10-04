Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 10 октября

Осень в Москве радует обилием культурных событий. Театры, дискуссии, презентации, шоу – глаза разбегаются от изобилия. Выбирайте лучшее при помощи подборки "Дни.ру",

ПРЕМИЯ

ЖАРА MEDIA AWARDS

Жара Media Awards — это любимые артисты и лидеры чартов, трехчасовой марафон самых популярных треков, впечатляющее шоу, яркие выступления и неожиданные дуэты. Зрителей ждут выступления топовых молодых артистов по итогам года, а также главная интрига – награждение победителей в разных номинациях. На сцене – Егор Крид, HammAli & Navai, Ольга Бузова, Люся Чеботина, Джиган, Коста Лакоста, Niletto, Gayazov$ BrotherS, AВаля Карнавал, DAVA, и многие другие. Ведущие церемонии – Владимир Маркони и Валя Карнавал.

5 октября, Crocus City Hall.

ШОУ

"Вселенная трех роялей"

Это шоу Bel Suono положит начало большому концертному туру "Вселенная Bel Suono" в поддержку альбома "Universe/Вселенная". В новой программе зритель сможет открыть для себя целую Вселенную музыки разных жанров, эпох и форматов. Солисты Bel Suono Никита Хабин, Антон Мосенков и Кирилл Гущин обещают показать много премьер, в том числе совершенно неожиданное прочтение "Лунной сонаты" Бетховена и темы из оперы "Кармен" Бизе. В программу также войдут саундтреки из всемирно известных кинофильмов и авторские произведения солистов Bel Suono. В концерте, конечно, прозвучат самые популярные произведения, созданные коллективом за 12 лет существования – всемирно известные композиции в уникальной авторской обработке.

7 октября, Crocus City Hall.

ТЕАТР

"Маскарад с закрытыми глазами"

"Спустя почти двести лет после написания пьесы Михаила Лермонтова "Маскарад" мы пытаемся изучать сознание современного человека, – говорит режиссер Петр Шерешевский. – Наш Арбенин – филолог, лермонтовед. Он как будто бы предупрежден. И может на лекции бодро изложить заблуждения того, лермонтовского Арбенина. Но насколько наши знания, усвоенные уроки культуры предохраняют нас от дикости, страстей? Достаточно маленького толчка, чтобы современный человек завис на краю пропасти. Мы сочинили оригинальную пьесу, рефлексирующую на темы лермонтовского "Маскарада". В ней сохранен достаточно большой корпус текстов Лермонтова. Но использованы тексты и мотивы других, созвучных по проблематике литературных произведений. Например, “Новелла о снах” Шницлера стала второй опорой в изучении темных, потаенных сторон человеческой души". В главной роли – Игорь Верник.

10-11 октября, МХТ им. Чехова (Основная сцена).

"Женское счастье"

В центре событий спектакля – молодая и успешная журналистка. У нее есть все, о чем мечтают другие: квартира в Москве, работа на телевидении, интересное окружение, но девушка не чувствует себя счастливой. Почему? Что можно еще желать? Она анализирует свою жизнь и осознает, что упустила самое главное… Удастся ли героине реализовать мечты детства и найти настоящее счастье? В ролях: Валерия Ланская, Иван Мамонов, Олег Царев.

7, 8 октября, Театр на Трубной.



"Лавр"

Вас ждет масштабное сценическое воплощение выдающегося романа "Лавр" Евгения Водолазкина — одного из главных литературных творений современности. Эдуард Бояков и Сергей Глазков придумали притчу, житие, мелодраму, комедию, трагедию, которые интегрированы в высокотехнологичное представление с фантастическими декорациями, светом и оригинальной музыкой. Спектакль идет в сопровождении русского аутентичного фольклора в исполнении известной певицы Варвары Котовой, которой аккомпанируют гусли, колесная лира и бас-гитара. В ролях: Леонид Якубович, Валентин Клементьев и другие.

5, 6 октября, Новый театр.

"Фигаро"

Кто чей сын, кому достанется невеста и когда уже закончится этот сумасшедший день в замке графа? Спектакль "Фигаро" — это театр в театре, эстетика и здоровый юмор. Новая постановка не будет перенесена в современность, но и «классической классики» зритель на сцене не увидит. Да что уж там, режиссер даже жанр своей работы определяет весьма замысловатым образом – "почти комедия". В спектакле Дениса Бокурадзе заняты Ирина Апексимова и Лариса Долина.

7 и 8 октября, Театр на Таганке.

"Красная книга"

Постановка Александра Плотникова развивает идею, заложенную в одноименном нереализованном проекте Ильи Эренбурга, и рассказывает истории еврейского сопротивления нацизму. Александр Плотников собрал истории советских евреев, придав им ритмическую структуру, выстраивая один за другим свидетельства – документальные песни. Это важный просветительский проект, поэтому театр принял решение показывать его бесплатно. Чтобы места в зрительном зале достались всем желающим, регистрация на показ будет платной: ее стоимость вернется в течение пяти рабочих дней после показа, при условии, что квитанция была отсканирована. Это первая подобная практика в театрах и новый способ взаимодействия со зрителем.

11 и 12 октября, Театр "Шалом".

СКОРО

"Верь в себя"



Роман Костомаров и Алексей Леденев примут участие в панельной дискуссии "Верь в себя". Мероприятие будет посвящено тому, как достичь высот в бизнесе, частной жизни и спорте. Дискуссию проведут известные люди, добившиеся колоссальных успехов в бизнесе, частной жизни и спорте, имеющие внушительную аудиторию в собственных социальных сетях, постоянно преодолевающие всевозможные трудности и непрерывно улучшающие свои достижения. Среди спикеров – фигурист, олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион России и заслуженный мастер спорта России Роман Костомаров и обладатель Кубка мира по дзюдо, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, предприниматель Алексей Леденев.

16 октября, Торгово-промышленная палата (ул. Ильинка 6/1, строение 1).

"Осторожно, динозавры!"



"Идея сделать не просто шоу, а полноценный спектакль с сюжетной линией при участии реалистичных динозавров возникла у меня после того, как я поработал в театре кукол. Там были маленькие, кукольные динозавры, очень красивые, но мне хотелось создать нечто более масштабное. Так появился первый в России спектакль с участием огромных динозавров", — поделился автор идеи Юрий Квинт. В основе истории — спор между генетиком Юрским и палеонтологом Зябликовой о том, можно ли возродить динозавров в современных условиях. Зрители вместе с героями перенесутся из научной лаборатории в настоящие джунгли Амазонки, встретятся с предводителем местного племени и познакомятся с динозаврами разных периодов: тираннозаврами, спинозавром, трицератопсом, раптором.

14 октября, Театр иллюзии.