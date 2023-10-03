Грибникам дали ценный совет из-за опасности "тихой охоты"

Даже самые заядлые грибники могут положить в корзину ядовитый гриб, поэтому не стоит полагаться на опыт. Лучше на "тихой охоте" пользоваться справочниками и определителями грибов. Такой совет дала председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Олега Баженова, слова которой приводят "Вести Подмосковья".

Процесс сбора грибов является опасным из-за большого количества ядовитых трофеев. В их числе – ложный опенок, бледная поганка, энтолома (очень похож на шампиньон) и свинушка тонкая. Если по ошибке съесть один из этих грибов, то он может сделать эту трапезу последней в жизни.