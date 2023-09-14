Диетолог: людям в возрасте не стоит есть много грибов

В грибах содержится много белка и витаминов, но пожилым людям нельзя злоупотреблять этим продуктом. Он противопоказан при целом ряде заболеваний.

Об этом заявила врач эндокринолог-диетолог Екатерина Иванникова. "Мы не рекомендуем людям старшего возраста добавлять в свой рацион грибы на постоянной основе. Можно побаловать себя в сезон, но в небольших количествах, максимум 100–150 граммов", — цитирует эксперта телеканал "360". Она пояснила, что грибы относятся к крайне трудноперевариваемым продуктами из-за содержащихся в них клетчатки и хитина.