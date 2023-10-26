Народный премиум: как Вениамин Грабар создал легендарный международный бренд

За прошедший год экономика самых разных отраслей в России кардинально изменилась. Ушли маститые западные бренды в автопроме, легкой промышленности, пострадала и такая чувствительная для многих россиян сфера как алкоголь. Уход крупных производителей привел к росту отечественных, например, компания Ladoga ожидает роста минимум вдвое, наращивает и производство собственных продуктов в "осиротевших" категориях, таких как джин и виски. И немалая заслуга в этом президента компании Вениамина Вениаминовича Грабара.

Ключ на старт!

Вениамин Грабар мог бы посвятить жизнь военной службе, но помешали известные события начала 1990-х годов. Грабар — сын офицера ПВО, свой выбор профессии сделал в подростковом возрасте. Имея склонность к точным наукам, молодой человек поступил в Академию им. Можайского и закончил ее в 1988 году, получив диплом радиоинженера. После получения образования Вениамин Грабар отправился на военную службу — на космодром Плесецк. «Я как раз был тем человеком в бункере, кто поворачивает ключ на старт», — рассказывал он в интервью изданию Собака.ру. Однако, в 1991 году разваливающейся на глазах советской империи стало не до космической программы, а Грабар ушел в запас.

Одной из тем, которых он увлекся «на гражданке» стали технологии очистки воды. Друзья по училищу предложили внедрить разработки на алкогольном заводе, и эта, как оказалось, высокотехнологичная отрасль стала делом жизни бывшего радиоинженера.

«Многое из того, что необходимо в бизнесе, жизненно важно именно в армии. Например, точность, пунктуальность. … В армии неточности аукаются большими проблемами, а в бизнесе – большими деньгами. В бизнесе 1990-х гг. было особенно важно еще одно армейское качество – умение мобилизоваться по необходимости. Нужно было предпринять нечеловеческие усилия, чтобы чего-то добиться», – делился опытом Грабар в интервью для «Делового Петербурга». И это полностью характеризует подход к развитию бизнеса нынешнего президента компании LADOGA.

Армейский порядок во всем

После того, как Грабар оказался «втянут» в алкогольную сферу, он решил навести армейский порядок и тут. Первое, что начинающий предприниматель сделал — сформировал полноценную систему дистрибуции алкоголя в Санкт-Петербурге.

В конце 90-х годов прошлого века Грабар на время ушел на госслужбу. Два года он выстраивал четкую систему регулирования алкогольного рынка северной столицы, а также сформировал систему учета и контроля за оборотом алкоголя в городе. Иными словами, будучи помощником первого вице-губернатора, Вениамин Грабар сделал рынок алкоголя в Петербурге цивилизованным, прозрачным и понятным.

За почти четверть века Грабар превратил организацию в одного из технологических лидеров рынка с международным масштабом. Опыт по выстраиванию дистрибуции товара был масштабирован на всю страну — компания обслуживает около 170 тысяч точек продаж, имеет более полусотни винотек под собственным брендом LADOGA Wine в разных регионах страны. В разные годы компания заключила стратегическое партнерство с производителями в Чехии, Франции и Испании, что позволило обеспечить импорт качественных напитков в Россию без дополнительных посредников. Собственная продукция поставляется в десятки стран мира, и этому не помешали даже санкции прошлого года, поскольку товары поставлялись многим дружественным стран, от Китая и ОАЭ до стран Африки и Латинской Америки. Заслуги президента компании LADOGA оценил даже российский Минсельхоз, наградив золотой медалью «За активный вклад в развитие алкогольной отрасли».

Не пьянства ради, а культуры для

Вениамин Грабар часто повторяет, что Ladoga не делает продукцию для тех, кто не знает меры, а ориентируется на тех, кто употребляет культурно и с умом. Тут есть и определенный просветительский момент, который транслируется через сеть винотек, где проходят мастер-классы, лекции и образовательные мероприятия. Есть даже школа сомелье – профессионалов, разбирающихся в вине. В целом, продукция компании ориентирована на представителей среднего класса и выше.

В этом году, например, компания запустила собственный таможенный складской комплекс, где импортная продукция будет проходить необходимые процедуры, которые раньше проводились за границей. LADOGA занимается и поддержкой международных и общественно-значимых мероприятий, поддерживает крупнейшие петербургские музеи, такие как «Эрмитаж», «Царское село», «Петергоф», «Русский музей».

Впрочем, для президента компании жизнь не ограничивается только бизнесом. Грабар — как говорится, примерный семьянин, отец троих детей, с которыми любит проводить время, путешествовать, заниматься активным отдыхом. Кроме того, он страстный болельщик «Зенита».