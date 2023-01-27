Как поднять работоспособность зимой: три совета от экспертов

Январские праздники позади, за окном еще сугробы снега, а солнце пока не появляется так часто, как бы хотелось. Зимняя хандра, кажется, еще страшнее осенней — уж очень хочется поскорее весны. Однако, никто не отменял ни рабочего графика, ни жизни — нужно и хочется оставаться бодрым и энергичным.
Эксперты в сфере нутрициологии и фитнеса поделились с изданием "Подмосковье сегодня" тремя советами, как поднять работоспособность зимой.
Прежде всего, необходимо наладить питание. Зимой организму как никогда нужны цитрусовые, поскольку они богаты витаминами и антиоксидантами. Эти микроэлементы помогают головному мозгу концентрироваться и решать разные задачи. Кроме этого, организм нуждается в полезных жирах. Их можно найти в орехах, семечках, авокадо, а также в жирной рыбе и печени.
Во-вторых, нужна активность и физическая нагрузка. По словам фитнес-тренера, они помогают не только улучшить внешний вид, но и "прокачать" мозг. Тренировки развивают способности к обучению, поднимают нейропластичность памяти.
И, конечно, нельзя забывать про питьевой режим. Чистая вода — это основа энергообмена в организме человека. Постепенно привыкая пить несколько литров в день, мы закладываем телу привычку постоянно оставаться активным.