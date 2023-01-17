"Душа разделяется на две": найден близнец Иосифа Бродского

Нередко поклонники творческих людей замечают удивительную схожесть кумира с какой-то другой личностью. Это и внешность, и характер, и даже результаты творчества. Так сложилось и с Иосифом Бродским. Кажется, экспертами найдет кармический близнец легендарного поэта — француз Шарль Пьер Бодлер.
Таролог и эзотерик Марианна Абравитова в разговоре с Пятый каналом поделилась концепцией двойников. По ее словам, после перерождения душа человека должна пройти большое количество уроков и узлов.
"Душа, когда она воплощается в нашем физическом грубом мире, разделяется на двое, а то и на трое", — рассказывает эксперт. Если сбросить все кармические уроки на одного человека, то он просто не справится. Разделяясь на несколько, душа получает перерождение. Так и появляется кармический близнец.
Не всегда эти люди — родственники. Например, Иосиф Бродский и Пьер Бодлер жили в разные эпохи. При этом, в их внешности прослеживаются общие черты. Более того, по словам таролога, в мире могут быть около семи таких "близнецов".
Ученые активно занимаются этим вопросом, в том числе и на примере жизни Бродского. Эксперт утверждает, что именно эзотерика заставляет ученых исследовать взаимосвязь внешности и поведения, разыскивая закономерности.