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Общество
Шесть лет "на страже" интересов инвесторов в зарубежных странах

Шесть лет "на страже" интересов инвесторов в зарубежных странах

В этом материале мы рассмотрим деятельность основанного в 2016 году Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах, а также подробнее познакомимся с деталями конкретных кейсов.
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Закон — заповедь — канон

По словам основателя Фонда Ярослава Богданова, российская некоммерческая организация появилась в ответ на запрос общества, которому были крайне необходимы правовая защита и помощь в иностранных юрисдикциях по всему миру.

Вот уже на протяжении шести лет Фонд отстаивает права и экономические интересы своих клиентов, в числе которых россияне, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы и юрлица, подпадающие под защиту российской и иностранной юрисдикции.

В настоящее время юристы организации работают со всеми сферами права:

● международным;

● уголовным;

● инвестиционным;

● гражданским;

● административным и др.

Чаще всего вопросы клиентов касаются банкротства, экономических споров, дел, затрагивающих гражданские правоотношения, а также уголовных разбирательств. Эксперты Фонда полностью сопровождают иски, которые они берут в работу.

Так, например, при инвестиционных спорах Фонд организует работу в несколько этапов. В первую очередь, требуется провести предварительный анализ спора для того, чтобы убедиться, подходит ли он под заданный критерий, затем определить, в какой международный арбитраж нужно обращаться, и так далее. Во-вторых, необходимо обеспечить финансирование, так как клиенты не всегда располагают нужным количеством денег для оплаты всех расходов по судебному процессу, который может быть крайне дорогостоящим.

Тогда на Фонд ложится миссия по поиску денежных средств — это происходит посредством обращения в международные фонды, которые финансируют юруслуги. По словам Ярослава Богданова, на сегодняшний день его "детище" собрало вокруг себя широкий круг международных фондов, которые помогают в финансировании юридических процессов.

На 2021 год у Фонда заключены соглашения о совместной работе с адвокатами филиала №29 "Интерлекс", коллегией адвокатов "Диктатура Закона", адвокатским бюро города Москвы "АЗИМУТ", АНО "МИПУР", ООО LEXIO LP, ЗАО "Атланта", Galactic LitigatIon Fund, Osborne Clarke LLP, Paul Chaisity QC, RGP Rybalcin, Gortsunyan & Partners.

Дело Snoras

Фонд участвует в процессах не только в российских, но и в международных судах. Так, организация в течение пяти лет ведет арбитражное разбирательство по поводу незаконно национализированного литовским Правительством банка Snoras.

В интернациональной команде по этому делу работают более 30 юристов из России, Франции, Великобритании, США и прибалтийских государств. За пять лет им удалось подготовить десятки заявлений в различные инстанции как в РФ, так и за ее пределами. Кроме того, Фонд принял участие в ста судебных заседаниях.

В 2019-м было направлено обращение в Федеральный окружной суд Нью-Йорка о раскрытии информации о деятельности Саймона Фрикли, который является бывшим временным администратором литовской финансовой организации, и против консалтинговой компании AlixPartners LLP.

В июле 2021 года председатель Совета Фонда Ярослав Богданов рассказал о текущем положении дел. "Еще один этап по данному резонансному делу решился в пользу лица, чьи интересы представляет Фонд", — отмечается в публикации на официальном сайте Фонда. Апелляционным судом второго округа США была отклонена апелляция ответчика. Таким образом, российская организация намерена требовать исполнения решения суда.

Дело "Траст"

Одно из громких дел Фонда касается известного российского банка "Траст", в котором он представляет интересы пострадавших держателей кредитных нот.

В августе 2019 года в лондонский Высокий суд был подан иск против банка и его бывших собственников на 300 миллионов долларов В чем заключались их незаконные действия? Согласно позиции обвинения, будучи собственниками и топ-менеджерами, они имели возможность организовать одобрение от имени банка любого решения. В частности, осуществляли хищения средств в особо крупных размерах. В конце концов образовалась "дыра", которая неминуемо должна была привести к краху финансовых показателей и банкротству.

Чтобы продолжить вести свои махинации, необходимо было придумать стратегию пополнения собственного капитала банка, позволяющую сохранить картину финансовой стабильности. Именно для этого "Траст" и внедрил схему получения субординированных займов и продажи своим клиентам кредитных нот, представляющих собой финансовые инструменты, схожие с облигациями, но при этом привязанные к договору займа.

В 2020-м Фонд защиты прав инвесторов в иностранных государствах начал в Высоком суде процесс отстаивания интересов держателей нот на основе доверенности, которая была выдана одним из пострадавших лиц. Позднее концепция была пересмотрена и Фонд стал выступать истцом (в рамках договора цессии) и не действовать на основе доверенностей.

В новом иске от "Траста" от мошенников и их жен требуется возмещение ущерба в связи с обманом, введением в заблуждение и дачей ложных показаний в ходе продажи кредитных нот. На текущий год рассмотрение исков продолжается.

В 2020-м представитель Фонда оценил расходы на разбирательство в 2–10 миллионов фунтов, финансирование проходило за счет собственных средств организации.

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Фото: pixabay.com
Автор: 4 августа 2022, 15:02

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