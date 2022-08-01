Москвичи оценили результаты программы "Проектируем район"

На сайте проекта "Активный гражданин" состоялось очередное голосование. Участники оценивали созданные по предложениям москвичей общественные пространства. Своей точкой зрения поделились более 174 тысяч человек.
Эти площадки появились в рамках пилотной программы "Проектируем район". Для ее реализации была впервые применена практика соучаствующего проектирования, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.
Особенно понравилась интернет-пользователям площадка "Точка сборки" в Бибиреве. Она набрала наибольшее количество положительных отзывов. 55% оценили на "пятерку", 37% – на "четверку".
Эта территория создана максимально функциональной, просьбы жителей были учтены. Для любителей активного отдыха обновили спортплощадку и сделали зоны воркаута. Для детей и подростков появились новые игровые пространства, а для малышей – лазательные комплексы, качели и песочница.
Много положительных отзывов получила и площадка "Дача рядом с домом" на Норильской улице в Лосиноостровском районе. 51% признал, что получилось отлично, а 40% поставили твердую "четверку". Результат работ на общественном пространстве "Встречи у холма" в Кузьминках тоже оценили по достоинству (51% – "5", 40% – "4").
Пространство "Архипелаг" оценили на пять баллов 54% участников проекта "Активный гражданин", на четыре балла – 38%.
Примечательно, что негативный отзыв в каждом случае оставили примерно 8% голосующих. Около 1% отметили: "Получилось неплохо, но можно было и лучше".
Напомним, проект "Активный гражданин" был запущен восемь лет назад. За это время его участниками стали свыше шести миллионов человек. Они принимают решения о благоустройстве улиц, дворов, парков, определяют, как должны работать городские объекты, и выбирают мероприятия для фестивалей и праздников.