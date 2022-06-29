Дом из тысячи "дошираков": в центре Москвы организовали уникальный перфоманс

Российские блогеры Илона Дрожь и Роман Жилин организовали необычный перфоманс в самом центре Москвы. Топовые блогеры и их поклонники собрались на Покровке, чтобы построить дом из тысячи коробок лапши быстрого приготовления "Доширак".
Также целью перфоманса было привлечение внимания, приятное времяпрепровождение и общение. Среди гостей были замечены Надин Серовски, Алина Ботановна, Татьяна Маричева, Алина Пичугина и многие другие. Подписчики блогеров с удовольствием приезжали к месту проведения акции.
Блогеры и гости мероприятия строили дом из коробок, скрепляя их канцелярским скотчем. Итог работы блогеров был опубликован в соцсетях.
"Приезжайте, берите друзей, зовите своих подписчиков. В идеале — зеленые "Дошираки"", – заявила Дрожь в своем аккаунте.
Всех присутствующих ждала динамичная музыка, бесплатная еда и напитки. Несмотря на то, что строительство немного затянулось, результат порадовал всех – получился небольшой уютный домик для любителей лапши быстрого приготовления.
Перфоманс не оставил равнодушными не только гостей мероприятия, но и всех прохожих. Люди активно снимали происходящее на телефон и поддерживали участников строительства.