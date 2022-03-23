Опасно для жизни: Почему роллы и суши убивают организм человека

Блюда японской кухни полюбились россиянам, однако есть в них есть подводные камни. Несмотря на оригинальность и вкусовые качества азиатской еды, порой она несет организму вред. Оказалось, суши и роллы могут убивать организм человека, ведь их состав не идеален.
В беседе с агентством URA.RU врач Алексей Калинчев объяснил риски. Дело в том, что в блюда японской кухни зачастую входит сырая рыба. Она может быть инфицирована и содержать паразитов, которых найти и вывести потом крайне проблематично.
Медик отметил, что имбирь и васаби, которые дополняют суши и роллы, могут сглаживать негативный эффект. Они нейтрализуют вред микроорганизмов, передает слова эксперта сайт VSE42.RU. Однако острые добавки к блюдам допустимо употреблять только в случае, если позволяет здоровье ЖКТ.