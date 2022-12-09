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Общество
На площадках фестиваля "Московские сезоны" открылись пункты сбора гуманитарной помощи

На площадках фестиваля "Московские сезоны" открылись пункты сбора гуманитарной помощи

Жители столицы могут передать новогодние подарки детям из ДНР и ЛНР и необходимые вещи для участников специальной операции. Пункты сбора открылись на 19 площадках фестиваля "Московские сезоны".
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Все неравнодушные могут передать жителям новых регионов игрушки, книги, сладкие подарки и наборы для детей. Участникам специальной операции требуется термобелье, носки, варежки, перчатки, средства мужской гигиены.

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С 1 декабря пункты сбора работают в Парке Горького, парках "Сокольники", "Ходынское поле", "Красная Пресня", "Фили", в садах "Эрмитаж" и имени Баумана и на других площадках. Еще шесть штабов откроются 23 декабря, в этот же день начнет работать пункт у арки главного входа ВДНХ.

Акция "Москва помогает" продлится до 8 января. Пункты работают ежедневно с 10:00 до 19:00. Интерактивная карта расположения штабов доступна на портале mos.ru.

Подарки принимают волонтеры. Они проверяют срок годности товаров и готовят их к отправке. Присоединиться к добровольцам могут все желающие старше 14 лет.

Кроме того, в рамках благотворительной акции "Поделись теплом" участники московских клубов долголетия и члены ветеранского сообщества столицы передадут теплые вещи и добрые письма для наших военнослужащих. Сбор подарков продлится до 13 декабря.

Напомним, что с 1 по 16 декабря в центре поддержки семей мобилизованных проходят предновогодние встречи. Дети вместе с мамами изготавливают подарки и открытки, пишут письма Деду Морозу и рассказывают стихи.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Mos.ru
Автор: 9 декабря 2022, 12:10 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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