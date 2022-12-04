"Бест Вей" продолжает борьбу в судах

Кроме того, предстоит рассмотрение уже второй апелляционной жалобы на арест недвижимости кооператива на сумму более чем 12 млрд рублей и третьей апелляционной жалобы на арест счетов кооператива на сумму более 3,8 млрд рублей (арест квартир снимался судом апелляционной инстанции, но был наложен по новому ходатайству следствия без участия представителей кооператива; арест счетов дважды снимался апелляционными инстанциями, но налагался вновь по ходатайству следствия без участия представителей кооператива по тем же основаниям – что является, по мнению адвокатов, нарушением закона).

Усилия адвокатов активно поддерживаются пайщиками кооператива. Преследование кооператива вызывает возмущение пайщиков, десятки пайщиков со всей России приезжают на каждое судебное заседание.

"С помощью кооператива я приобрел небольшую квартиру для своих детей и за нее рассчитываюсь, – рассказывает "Дни.ру" пайщик из Санкт-Петербурга Евгений Иорданиди. – Кооператив для очень многих людей в стране – единственная возможность улучшить жилищные условия, а жилищный вопрос в стране, как известно, стоит остро. Кооператив стал отличным решением жилищной проблемы для тысяч людей: на начало событий вокруг него было больше 20 тысяч пайщиков. За короткое время – за семь с половиной лет, мы купили 2,5 тысячи квартир. Пайщики живут в квартирах, радуются, потому что рассрочка на десять лет под ноль процентов – таких условий нельзя получить в банке. Людям хорошо, и стране хорошо, потому что без финансовой помощи государства, без субсидий решается жилищный вопрос – за счет того, что члены кооператива объединяют свои финансовые возможности: объединяются, чтобы жить".

То, что происходит с кооперативом, это вопиющее беззаконие, заявляет он.

"Есть работа следственных органов – пусть работают, но за целый год с момент возбуждения уголовного дела они не предъявили доказательств, за что людей держат в тюрьме? Никаких нарушений в кооперативе нет, не обманут никто, мошенничеством в кооперативе не занимаются, потому что кооператив – это публичная организация, подотчетная, и, естественно, каждый год, регулярно, были отчеты не только в налоговую, но даже проверки, в том числе прокурорские. И даже от Центробанка в 2019 году в сентябре было письмо, что к кооперативу вопросы у него нет".

Судья почему-то слышит только прокурора, возмущен пайщик.

"Мы хотим, чтобы услышали и нас – пайщиков кооператива. Нас много, мы не сдаемся – мы не можем сдаться, потому что мы ничего не нарушили. В лице следственных органов идет борьба против народа, и это очень грустно. Мы, если понадобится, дойдем до Верховного суда. Мы пойдем до победного конца".

"Я участвую в накопительной программе – накапливаю средства на первоначальный взнос для покупки квартиры, – говорит пайщик из Набережных Челнов Альберт Зиянгиров. – В кооператив не сразу вступил: детально смотрел все документы, пока не убедился, что кооператив – прозрачный. Что он работает уже восемь лет, в налоговой все чисто, целевой счет – в Сбербанке. Только после этого решил вступить".

Сейчас происходит непонятная ситуация, говорит он.

"Непонятно, почему следствие и суд вставляют палки в колеса, блокируют счета и не дают мне купить квартиру".

"Я специально приехал на заседания суда, – подчеркивает пайщик. – Был на всех трех открытых заседаниях, четвертое, к сожалению, объявили закрытым. И возмущен увиденным. Аргументы адвокатов не учитываются. Судья никого не слушает, буквально за минуту выносит решение – оно, наверное, уже подготовлено? Похоже, оно принимается по шаблону. А аресты? Взять хотя бы Михаила Измайлова. У него просроченный загранпаспорт, он никуда не пытался убежать – даже зная об уголовном деле. Наоборот, он пытался разобраться в ситуации, сам писал в прокуратуру, пытаясь выяснить подробности уголовного дела, даже не думал, что может стать фигурантом дела. Не понимаю, что вообще происходит: защищают меня же от моих денег в кооперативе?".

"Я – пайщик с 2018 года, – говорит Светлана Чащина из Кемерова. – Иду по накопительной программе, то есть я накапливаю на первоначальный паевой взнос, плачу паевые взносы и членские. Я приехала сюда, чтобы поддержать арестованных. Потому что творится какой-то беспредел. Я – человек с высшим экономическим образованием, мне уже 51 год, я уже много чего видела, но такое – впервые. Жизнь преподносит нам такой опыт".

Светлана говорит, что была в шоке от изложенных в суде претензий к арестованным.

"Где потерпевшие, скажите мне? Я не увидела ни одного потерпевшего. Говорят, их около 100 человек. Где хоть один? Почему никто не приходит ни на один суд? Покажите хоть одного. Называют какую-то женщину по фамилии Школьник – выясняется, что она не пайщик кооператива, а инвестор другой организации. Причем тут кооператив?".

Пайщики выражают решимость приезжать и на следующие судебные заседания. Кроме того, как стало известно "Дни.ру", пайщики в ряде городов России готовят документы на проведение в своих городах массовых мероприятий в защиту кооператива.