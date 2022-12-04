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"Бест Вей" продолжает борьбу в судах

"Бест Вей" продолжает борьбу в судах

Адвокаты четырех арестованных по уголовному делу, связываемому с Межрегиональным потребительским кооперативом по улучшению качества жизни "Бест Вей" подали кассационные жалобы на постановления Санкт-Петербургского городского суда, 23 и 24 ноября оставившего в силе решение нижестоящего суда о продлении ареста еще на три месяца находящимся в СИЗО с февраля Анне Высоцкой, Александре Григорьевой, Елене Соловьевой и Михаилу Измайлову.
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Кроме того, предстоит рассмотрение уже второй апелляционной жалобы на арест недвижимости кооператива на сумму более чем 12 млрд рублей и третьей апелляционной жалобы на арест счетов кооператива на сумму более 3,8 млрд рублей (арест квартир снимался судом апелляционной инстанции, но был наложен по новому ходатайству следствия без участия представителей кооператива; арест счетов дважды снимался апелляционными инстанциями, но налагался вновь по ходатайству следствия без участия представителей кооператива по тем же основаниям – что является, по мнению адвокатов, нарушением закона).

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Усилия адвокатов активно поддерживаются пайщиками кооператива. Преследование кооператива вызывает возмущение пайщиков, десятки пайщиков со всей России приезжают на каждое судебное заседание.

"С помощью кооператива я приобрел небольшую квартиру для своих детей и за нее рассчитываюсь, – рассказывает "Дни.ру" пайщик из Санкт-Петербурга Евгений Иорданиди. – Кооператив для очень многих людей в стране – единственная возможность улучшить жилищные условия, а жилищный вопрос в стране, как известно, стоит остро. Кооператив стал отличным решением жилищной проблемы для тысяч людей: на начало событий вокруг него было больше 20 тысяч пайщиков. За короткое время – за семь с половиной лет, мы купили 2,5 тысячи квартир. Пайщики живут в квартирах, радуются, потому что рассрочка на десять лет под ноль процентов – таких условий нельзя получить в банке. Людям хорошо, и стране хорошо, потому что без финансовой помощи государства, без субсидий решается жилищный вопрос – за счет того, что члены кооператива объединяют свои финансовые возможности: объединяются, чтобы жить".

То, что происходит с кооперативом, это вопиющее беззаконие, заявляет он.

"Есть работа следственных органов – пусть работают, но за целый год с момент возбуждения уголовного дела они не предъявили доказательств, за что людей держат в тюрьме? Никаких нарушений в кооперативе нет, не обманут никто, мошенничеством в кооперативе не занимаются, потому что кооператив – это публичная организация, подотчетная, и, естественно, каждый год, регулярно, были отчеты не только в налоговую, но даже проверки, в том числе прокурорские. И даже от Центробанка в 2019 году в сентябре было письмо, что к кооперативу вопросы у него нет".

Судья почему-то слышит только прокурора, возмущен пайщик.

"Мы хотим, чтобы услышали и нас – пайщиков кооператива. Нас много, мы не сдаемся – мы не можем сдаться, потому что мы ничего не нарушили. В лице следственных органов идет борьба против народа, и это очень грустно. Мы, если понадобится, дойдем до Верховного суда. Мы пойдем до победного конца".

"Я участвую в накопительной программе – накапливаю средства на первоначальный взнос для покупки квартиры, – говорит пайщик из Набережных Челнов Альберт Зиянгиров. – В кооператив не сразу вступил: детально смотрел все документы, пока не убедился, что кооператив – прозрачный. Что он работает уже восемь лет, в налоговой все чисто, целевой счет – в Сбербанке. Только после этого решил вступить".

Сейчас происходит непонятная ситуация, говорит он.

"Непонятно, почему следствие и суд вставляют палки в колеса, блокируют счета и не дают мне купить квартиру".

"Я специально приехал на заседания суда, – подчеркивает пайщик. – Был на всех трех открытых заседаниях, четвертое, к сожалению, объявили закрытым. И возмущен увиденным. Аргументы адвокатов не учитываются. Судья никого не слушает, буквально за минуту выносит решение – оно, наверное, уже подготовлено? Похоже, оно принимается по шаблону. А аресты? Взять хотя бы Михаила Измайлова. У него просроченный загранпаспорт, он никуда не пытался убежать – даже зная об уголовном деле. Наоборот, он пытался разобраться в ситуации, сам писал в прокуратуру, пытаясь выяснить подробности уголовного дела, даже не думал, что может стать фигурантом дела. Не понимаю, что вообще происходит: защищают меня же от моих денег в кооперативе?".

"Я – пайщик с 2018 года, – говорит Светлана Чащина из Кемерова. – Иду по накопительной программе, то есть я накапливаю на первоначальный паевой взнос, плачу паевые взносы и членские. Я приехала сюда, чтобы поддержать арестованных. Потому что творится какой-то беспредел. Я – человек с высшим экономическим образованием, мне уже 51 год, я уже много чего видела, но такое – впервые. Жизнь преподносит нам такой опыт".

Светлана говорит, что была в шоке от изложенных в суде претензий к арестованным.

"Где потерпевшие, скажите мне? Я не увидела ни одного потерпевшего. Говорят, их около 100 человек. Где хоть один? Почему никто не приходит ни на один суд? Покажите хоть одного. Называют какую-то женщину по фамилии Школьник – выясняется, что она не пайщик кооператива, а инвестор другой организации. Причем тут кооператив?".

Пайщики выражают решимость приезжать и на следующие судебные заседания. Кроме того, как стало известно "Дни.ру", пайщики в ряде городов России готовят документы на проведение в своих городах массовых мероприятий в защиту кооператива.

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Фото: ПК "Бест Вей"
Автор: 4 декабря 2022, 20:06

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