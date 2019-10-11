Рецепт от "утечки мозгов"

Доктор экономических наук Роман Василенко не только знает, как дать людям уверенность в завтрашнем дне, но уже много лет реализует это на практике.



В начале октября в Санкт-Петербурге проходил очередной Synergy Global Forum, на котором самые успешные люди мира делились секретами своего успеха. Среди приглашенных звезд – Арнольд Шварценегер, основатель Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг (сестра Цукерберга), профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер, популярный Instagram-блогер Аманда Черни, боец UFC Хабиб Нурмагомедов, владелец Hartmann Holdings Оскар Хартманн, внучка покойного главы Грузии Софико Шеварнадзе, художник Никас Сафронов и другие. Был среди выступавших и основатель Международной бизнес-академии IBA Роман Василенко.

Он говорил о том, как повысить личную эффективность, о мотивации, о личностном росте. И ни слова не сказал о весьма эффективном своем детище – жилищном кооперативе (ЖК) "Бест Вей". Возможно, потому, что напрямую результат работы ЖК и не связан с личностным ростом. Но это как посмотреть.

Ведь именно этот ЖК демонстрирует принципиально новый способ приобретения недвижимости в России, позволяя сделать жилье доступным не только тем, у кого есть солидные средства, но и большинству россиян. А что может быть лучшим стимулом для личностного роста, чем крепкий жизненный фундамент – собственное жилье, которое является и надежным тылом (имея в собственности квартиру, можно более эффективно строить карьеру), и своего рода якорем, который удерживает человека от скоропалительных решений (съемное жилье, конечно, делает человека более мобильным, но оно же порождает и ощущение неприкаянности). Если есть условия для достойной жизни едва ли людям захочется искать счастье на стороне.

Это не просто утверждения: Василенко посвятил докторскую диссертацию изучению проблемы сохранения человеческого капитала (другими словами "утечки мозгов"). Можно сказать, выводы своей диссертации он уже проверил на практике. В 2014-м был создан ЖК "Бест Вей", благодаря которому люди могут в складчину купить жилье. Проект выглядит на все сто социально-патриотическим.

Во-первых, люди не ждут жилья по 20 лет, загоняя себя в режим строжайшей экономии и долгие годы выплачивая банкам солидные суммы от своих доходов. В ЖК квартиру можно приобрести за год – тут все зависит от количества пайщиков кооператива. Чем их больше, тем быстрее можно стать владельцем долгожданного жилья.

Во-вторых, в отличие от дорогой ипотеки, минимальный первый взнос до момента приобретения объекта недвижимости в интересах пайщика – 10 тысяч рублей, плюс ежемесячные членские взносы (две тысячи, они идут на обеспечение деятельности ЖК, экспертизу и оценку квартир). Процентов нет. Таким образом, переплата составит порядка 400 тысяч рублей. А банку придется заплатить по процентам гораздо больше. И то 400 тысяч – лишь в том случае, если человек будет делать возвратные платежи все 10 лет, предусмотренные договором. Но ведь он может расплатиться за квартиру и раньше.

В-третьих, прописаться и жить в новой квартире человек сможет сразу же после того, как ЖК приобретет ее для него. Жить и постепенно выплачивать стоимость квартиры. Ну, а если наступят трудные времена, и он не сможет дальше делать взносы, ему вернут все паевые взносы, которые он внес, отмечает Василенко.

То есть человек не лишится уже внесенных средств, что в случае с ипотекой невозможно. А квартиру ЖК либо предложит другом члену кооператива, либо продаст – где и какое жилье приобретать в конечном счете решает сам пайщик. ЖК лишь проводит сделку, тщательно проверяя ликвидность и чистоту приобретаемой квартиры.

"Объединимся, чтобы жить!" – слоган ЖК "Бест Вей" как нельзя лучше отражает не только суть деятельности кооператива, но и общественную миссию, как ее понимает Василенко: бизнес должен думать не только о получении прибыли.

"Во-первых, просто потому, что это правильно, – убежден он. – Во-вторых, потому, что в конечном итоге успех бизнеса зависит от благосостояния страны и ее населения. Наше будущее – это люди, человеческий капитал. Чтобы сохранять и приумножать этот капитал, мы должны создать условия для достойной жизни, и собственная квартира – одно из важнейших".

Василенко рассказывает, что всегда искал бизнес-концепцию, которая предполагала бы что-то очень нужное людям, хотел, чтобы проект носил социальную направленность. Ведь бесцельное накопительство, на его взгляд, – нечто нездоровое.

Такое отношение к согражданам и бизнес-философия вполне логичны для человека, вышедшего из семьи военнослужащих, для многих поколений которых главное кредо в жизни было – служба родине.

Идея кооперации, к слову, отнюдь не нова. Жилищные кооперативы существовали и в СССР. До сих пор они работают и прекрасно себя зарекомендовали в странах Восточной Европы. Очень популярны в Германии, Великобиртании. А вот Россия в 1990-х отказалась от ЖК. Государство сделало ставку на банки (ипотеку), вольно или невольно помогая им получать сверхприбыли. Ипотека выходит слишком дорогой, большинству россиян она не по карману. А что делать молодым семьям, людям, чей доход не позволяет даже думать о кредите на квартиру?

В ЖК "Бест Вей" дорога открыта всем – и студентам, и молодым специалистам, и малооплачиваемым гражданам. Принцип прост: когда на счету пайщика накапливается 35% стоимости квартиры, ЖК приобретает ее для него. Пайщик продолжает выплачивать стоимость жилья (так называемые возвратные взносы), эти деньги идут уже на приобретение квартиры следующему по очереди.

За пять лет работы "Бест Вей" помог приобрести пайщикам более 700 квартир. А число самих пайщиков в прошлом году превысило 4000 человек, и продолжает расти.

Критики видят в расширении числа привлекаемых пайщиков признак пирамиды. Но деятельность кооператива неоднократно проверяли правоохранительные органы и вопросов не возникало, подчеркивают представители компании. Опасение ложное, уверяют в "Бест Вей", ведь кооператив – организация некоммерческая. Квартира переходит в собственность пайщика после того, как он выплатит ее стоимость. В случае неплатежеспособности, она остается в кооперативе, а пайщику возвращают все его паевые взносы. К слову, в отличие от ипотеки, где обанкротившийся человек может лишиться и квартиры, и выплаченных средств.

Работа ЖК "Бест Вей" отмечена многочисленными наградами: есть у кооператива и дипломы лауреата всероссийской премии "Национальная марка качества", "За социально значимый вклад в укрепление экономики РФ" в 2016-и 2018-м годах, и свидетельство почетного члена Фонда поддержки предпринимательских инициатив, и звание "Лучшего социального проекта" и другими отличиями.

Особо оценен обществом вклад и самого Василенко. Он получил и благодарность от Общественной палаты РФ "За создание и реализацию социально значимых проектов и поддержку общественных организаций в сфере патриотического воспитания населения" и многие другие награды, сообщает издание "Собеседник".

Но обилие премий вовсе не означает реальной помощи государства в деле построения рынка по-настоящему доступного жилья. Василенко говорит, что необходимо обновить законодательную базу по жилищной кооперации – нужные единые правила игры для ЖК.

Кроме того, бизнесмен призывает законодателей задуматься о том, чтобы реально сделать жилье для граждан доступным. К примеру, разрешить использовать материнский капитал для внесения в качестве паевых взносов. Жилье во многих регионах стоит в пределах двух миллионов рублей, и материнский капитал помог бы семье сильно приблизить момент покупки квартиры. Работа по внесению таких поправок в законодательство идет. Но когда их начнут хотя бы обсуждать – неизвестно.

Василий Серов