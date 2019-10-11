Рецепт от "утечки мозгов"

Скандал в "Ленкоме" Рак у Заворотнюк: все подробности Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

Топ новостей

"Решила умереть": раскрыта правда о сгорающей от рака Заворотнюк
Ничего не осталось: Путин поставил крест на Украине
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в "Ленкоме"
Близкий человек всадил нож в спину Порошенко
"Плюньте в лицо!": Малышева взбесила народ
партнеры
Пятница 11 октября
Лента новостей
17:05
"Слово из трех букв": чем Лазарев порадовал себя после трудовых будней
16:49
"Распирает от удовольствия": беременная жена Тарасова рассказала о "нежнейшем" периоде
16:47
Рискует в опасное время: отмечающему день рождения Дудю вынесли предупреждение
16:42
"Поработайте над собой": Сябитова призвала россиянок держаться за мужчин
16:03
"Племя обезьян": скандалист Панин оплевал россиян
15:43
На Западе "пнули" Зеленского за клоунаду
15:28
Найден действенный метод предотвращения болезни Альцгеймера
15:25
"Оторвет яйца на лету": Собчак получила неожиданную характеристику
15:13
"Не сдавался без боя": неожиданные подробности смерти Леонова
15:08
В "ЕР" раскритиковали инициативу Минтруда о детских пособиях
15:04
Стало известно имя нового посла США в России
14:57
Диана Шурыгина разводится с мужем
14:54
Знаменитая певица "сверкнула" грудью (фото)
14:39
Ургант поглумился над жителями Тюмени
14:33
Муж осчастливил недавно родившую Миронову
14:28
"Это благо!": Волочкова распласталась в постели после бурной ночи с любовником
14:25
Умер космонавт Алексей Леонов
14:23
Совет на выходные
14:20
У Любови Толкалиной случились преждевременные роды
14:04
Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому
13:58
В Башкирии мужчина забил пенсионерку до смерти ради 200 рублей
13:54
В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week
13:47
"Грязный наработанный язык": мужеподобные тетки набросились на Кравец
13:38
Меладзе проигнорировал вечеринку Брежневой на фоне слухов об изменах
13:35
Володин назвал необходимое условие для развития села
13:27
Под Москвой в аварии с грузовиком погибла женщина
13:24
"Это секс!": брошенная Милявская нашла юного фаворита
13:20
Сколько стоит Мария Шарапова
13:19
Потерял пять миллионов рублей: Данко стал жертвой мошенников
13:08
"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском
13:05
Под Вологдой женщина с топором пыталась отбить зятя от приставов
13:01
Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка
12:33
Стали известны мотивы жуткого убийства школьницы в Саратове
12:30
Работающих родителей могут лишить детских пособий
12:15
"Сладкий такой фантазер": сын Галкина очаровал россиян изобретательностью (видео)
12:14
Пора уйти: засидевшегося Лукашенко отправляют в отставку
12:11
Шведка свихнулась на идее стать похожей на куклу Барби
11:58
"Очень тяжело": Басков вынужден отменить празднование дня рождения из-за похорон
11:54
Красавица-вдова объявила о пополнении в семье после смерти Хворостовского
11:44
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
11:38
"Тихий ужас": Варнаву разнесли за новый образ
11:35
В Братске 27 человек отравились шаурмой
11:23
Истекающий гноем Кокшенов загремел в больницу
11:08
"Все тот же клоун": Зеленский в забегаловке вызвал отвращение
10:55
На танкере в Красном море прогремел мощный взрыв
10:41
Порошенко поставили страшный диагноз
10:36
Известная актриса появилась перед миллионами с голой грудью
10:32
В Подмосковье стая собак загрызла ламу
10:10
Анисина отказалась делать ЭКО из-за умирающей Заворотнюк
09:59
Двое неизвестных с пистолетом ограбили букмекерскую контору в Москве
09:57
Трамп разнес демократов за попытку импичмента
09:52
"Нереально мило!": россияне тронуты счастьем Лорак с молодым любовником
09:42
Сборная России по футболу одержала оглушительную победу над Шотландией
09:24
Зеленский пригрозил наказанием травмированному Порошенко
09:21
"Стулья пошли в ход": как разругались Игорь и Вадим Верники
09:16
Будущих водителей в России проверят на хронический алкоголизм
09:10
"Она будет ползти": алчную Боню раскусили
08:38
"Люди переживают": Брежнева отреагировала на слухи о разладе с мужем
08:25
Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк
08:14
Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
06:37
Россияне обомлели при виде скрытой могилы после слухов о смерти Заворотнюк
06:35
"Это катастрофа": грубиян Зеленский оскорбил Меркель
04:19
Рассмотрела вблизи: известная актриса в подробностях рассказала о внешности королевы Елизаветы
02:09
"Хотел именно молодого мужчину": всплыла история создания "Голубой луны" Моисеева
23:53
От отношений Рапунцель из "Дома-2" осталось только тату
22:50
Киоски приносят Москве миллиарды рублей ежегодно
21:59
Раскаявшийся Малахов приехал к высокопоставленным людям на серьезный разговор
21:57
"Не может двух слов связать": Зеленский опозорился на публике
21:57
Скромная свадьба известного футболиста удивила Бондарчук
21:55
В Кемерове вора выдал отпечаток на окне кафе
21:37
Под Тюменью учитель ОБЖ избил школьников на уроке
21:30
Заговоривший о Заворотнюк Басков оконфузился
21:18
В Москве укравшая 6 миллионов мошенница преподает уроки по ведению бизнеса
21:17
В Удмуртии оскорбившему судью мужчине грозит срок
21:02
"Кукла Барби": сверкающая Гагарина восхитила народ
20:30
"Все моложе и все краше": 69-летняя Бабкина заметно преобразилась
19:54
Темникова получила удар током на съемках шоу
19:44
Беременная невеста Тимати удивила поклонников заявлением о замужестве
19:21
Вылетевший из Москвы самолет "Аэрофлота" экстренно приземлился из-за пистолета на борту
18:53
Пугачеву заметили в компании незнакомца приятной наружности
18:41
В Башкирии на заводе из-за аварии разлились стоки
18:04
Голодающий Харламов напугал россиян
17:59
Названо условие присоединения Белоруссии к России
17:41
Дочь Заворотнюк отреагировала на просьбы Михайлова молиться
17:34
Вскрылись новые подробности гибели Цоя
17:13
"Мне больно двигаться": разбитую Дакоту приковало к кровати
16:39
Савичева собралась выселить мужа из-за огромного страха
16:13
В Москве полицейские утащили с дороги женщину без трусов
16:08
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
15:58
"Вот это эротика": Дакота в соблазнительном бикини произвела фурор
15:56
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
15:53
"Стану старой бабкой": Высоцкая рассказала о борьбе с комплексами
15:37
Бывший любовник Заворотнюк отказался от своих слов
15:29
"Мне что-то угрожает": Зеленский оправдался за чудовищный скандал с применением силы
15:25
Обворожительная дочка Кудрявцевой растрогала народ (видео)
15:13
Билан рассказал о мешке денег от Пугачевой
15:11
"Я сама разберусь!": Хилькевич отбилась от обвинений
15:04
Билан о скрывающей свое состояние Заворотнюк: Она не имеет права!
14:37
"Мертвая королева": Солнцев жестко приложил зазнайку Бузову
14:33
Голубкина начала пропагандировать естественную старость
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мутко отчитался перед Думой за жилищное строительство
"Я вам сказал!": шестилетний сын Рудковской и Плющенко устроил выволочку фотографам
Володин призвал создать новый стандарт застройки городов
Назван новый неизлечимый вид рака у детей
"Уральские пельмени" плюнули на свою звезду
Известные блогеры отметили день рождения Instagram в Москве
Недвижимость

Рецепт от "утечки мозгов"

Фото: Дни.ру
Доктор экономических наук Роман Василенко не только знает, как дать людям уверенность в завтрашнем дне, но уже много лет реализует это на практике. 
прочитано 371 раз

В начале октября в Санкт-Петербурге проходил очередной Synergy Global Forum, на котором самые успешные люди мира делились секретами своего успеха. Среди приглашенных звезд – Арнольд Шварценегер, основатель Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг (сестра Цукерберга), профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер, популярный Instagram-блогер Аманда Черни, боец UFC Хабиб Нурмагомедов, владелец Hartmann Holdings Оскар Хартманн, внучка покойного главы Грузии Софико Шеварнадзе, художник Никас Сафронов и другие. Был среди выступавших и основатель Международной бизнес-академии IBA Роман Василенко.

Он говорил о том, как повысить личную эффективность, о мотивации, о личностном росте. И ни слова не сказал о весьма эффективном своем детище – жилищном кооперативе (ЖК) "Бест Вей". Возможно, потому, что напрямую результат работы ЖК и не связан с личностным ростом. Но это как посмотреть.

Ведь именно этот ЖК демонстрирует принципиально новый способ приобретения недвижимости в России, позволяя сделать жилье доступным не только тем, у кого есть солидные средства, но и большинству россиян. А что может быть лучшим стимулом для личностного роста, чем крепкий жизненный фундамент – собственное жилье, которое является и надежным тылом (имея в собственности квартиру, можно более эффективно строить карьеру), и своего рода якорем, который удерживает человека от скоропалительных решений (съемное жилье, конечно, делает человека более мобильным, но оно же порождает и ощущение неприкаянности). Если есть условия для достойной жизни едва ли людям захочется искать счастье на стороне.

Фото: www.globallookpress.com

Это не просто утверждения: Василенко посвятил докторскую диссертацию изучению проблемы сохранения человеческого капитала (другими словами "утечки мозгов"). Можно сказать, выводы своей диссертации он уже проверил на практике. В 2014-м был создан ЖК "Бест Вей", благодаря которому люди могут в складчину купить жилье. Проект выглядит на все сто социально-патриотическим.

Во-первых, люди не ждут жилья по 20 лет, загоняя себя в режим строжайшей экономии и долгие годы выплачивая банкам солидные суммы от своих доходов. В ЖК квартиру можно приобрести за год – тут все зависит от количества пайщиков кооператива. Чем их больше, тем быстрее можно стать владельцем долгожданного жилья.

Во-вторых, в отличие от дорогой ипотеки, минимальный первый взнос до момента приобретения объекта недвижимости в интересах пайщика – 10 тысяч рублей, плюс ежемесячные членские взносы (две тысячи, они идут на обеспечение деятельности ЖК, экспертизу и оценку квартир). Процентов нет. Таким образом, переплата составит порядка 400 тысяч рублей. А банку придется заплатить по процентам гораздо больше. И то 400 тысяч – лишь в том случае, если человек будет делать возвратные платежи все 10 лет, предусмотренные договором. Но ведь он может расплатиться за квартиру и раньше.

В-третьих, прописаться и жить в новой квартире человек сможет сразу же после того, как ЖК приобретет ее для него. Жить и постепенно выплачивать стоимость квартиры. Ну, а если наступят трудные времена, и он не сможет дальше делать взносы, ему вернут все паевые взносы, которые он внес, отмечает Василенко.

Роман Василенко. Фото: Пресс-служба

То есть человек не лишится уже внесенных средств, что в случае с ипотекой невозможно. А квартиру ЖК либо предложит другом члену кооператива, либо продаст – где и какое жилье приобретать в конечном счете решает сам пайщик. ЖК лишь проводит сделку, тщательно проверяя ликвидность и чистоту приобретаемой квартиры.

"Объединимся, чтобы жить!" – слоган ЖК "Бест Вей" как нельзя лучше отражает не только суть деятельности кооператива, но и общественную миссию, как ее понимает Василенко: бизнес должен думать не только о получении прибыли.

"Во-первых, просто потому, что это правильно, – убежден он. – Во-вторых, потому, что в конечном итоге успех бизнеса зависит от благосостояния страны и ее населения. Наше будущее – это люди, человеческий капитал. Чтобы сохранять и приумножать этот капитал, мы должны создать условия для достойной жизни, и собственная квартира – одно из важнейших".

Василенко рассказывает, что всегда искал бизнес-концепцию, которая предполагала бы что-то очень нужное людям, хотел, чтобы проект носил социальную направленность. Ведь бесцельное накопительство, на его взгляд, – нечто нездоровое.

Такое отношение к согражданам и бизнес-философия вполне логичны для человека, вышедшего из семьи военнослужащих, для многих поколений которых главное кредо в жизни было – служба родине.

Фото: www.globallookpress.com

Идея кооперации, к слову, отнюдь не нова. Жилищные кооперативы существовали и в СССР. До сих пор они работают и прекрасно себя зарекомендовали в странах Восточной Европы. Очень популярны в Германии, Великобиртании. А вот Россия в 1990-х отказалась от ЖК. Государство сделало ставку на банки (ипотеку), вольно или невольно помогая им получать сверхприбыли. Ипотека выходит слишком дорогой, большинству россиян она не по карману. А что делать молодым семьям, людям, чей доход не позволяет даже думать о кредите на квартиру?

В ЖК "Бест Вей" дорога открыта всем – и студентам, и молодым специалистам, и малооплачиваемым гражданам. Принцип прост: когда на счету пайщика накапливается 35% стоимости квартиры, ЖК приобретает ее для него. Пайщик продолжает выплачивать стоимость жилья (так называемые возвратные взносы), эти деньги идут уже на приобретение квартиры следующему по очереди.

За пять лет работы "Бест Вей" помог приобрести пайщикам более 700 квартир. А число самих пайщиков в прошлом году превысило 4000 человек, и продолжает расти.

Критики видят в расширении числа привлекаемых пайщиков признак пирамиды. Но деятельность кооператива неоднократно проверяли правоохранительные органы и вопросов не возникало, подчеркивают представители компании. Опасение ложное, уверяют в "Бест Вей", ведь кооператив – организация некоммерческая. Квартира переходит в собственность пайщика после того, как он выплатит ее стоимость. В случае неплатежеспособности, она остается в кооперативе, а пайщику возвращают все его паевые взносы. К слову, в отличие от ипотеки, где обанкротившийся человек может лишиться и квартиры, и выплаченных средств.

Фото: www.globallookpress.com

Работа ЖК "Бест Вей" отмечена многочисленными наградами: есть у кооператива и дипломы лауреата всероссийской премии "Национальная марка качества", "За социально значимый вклад в укрепление экономики РФ" в 2016-и 2018-м годах, и свидетельство почетного члена Фонда поддержки предпринимательских инициатив, и звание "Лучшего социального проекта" и другими отличиями.

Особо оценен обществом вклад и самого Василенко. Он получил и благодарность от Общественной палаты РФ "За создание и реализацию социально значимых проектов и поддержку общественных организаций в сфере патриотического воспитания населения" и многие другие награды, сообщает издание "Собеседник"

Но обилие премий вовсе не означает реальной помощи государства в деле построения рынка по-настоящему доступного жилья. Василенко говорит, что необходимо обновить законодательную базу по жилищной кооперации – нужные единые правила игры для ЖК.

Кроме того, бизнесмен призывает законодателей задуматься о том, чтобы реально сделать жилье для граждан доступным. К примеру, разрешить использовать материнский капитал для внесения в качестве паевых взносов. Жилье во многих регионах стоит в пределах двух миллионов рублей, и материнский капитал помог бы семье сильно приблизить момент покупки квартиры. Работа по внесению таких поправок в законодательство идет. Но когда их начнут хотя бы обсуждать – неизвестно.

Василий Серов

11 октября 2019, 16:14

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Недовольный Путин устроил взбучку слюнтяю Зеленскому
"Скрутить и свергнуть": Лукашенко резко высказался о размазне Зеленском
Соратник Трампа стал жертвой пранкеров из России
Порошенко поставили страшный диагноз

Шоу-бизнес

"Распирает от удовольствия": беременная жена Тарасова рассказала о "нежнейшем" периоде
Рискует в опасное время: отмечающему день рождения Дудю вынесли предупреждение
"Поработайте над собой": Сябитова призвала россиянок держаться за мужчин
Семенович в сексуальном костюме рассказала об удивительной ночи

Проишествия

Страшное убийство девочки в Саратове шокировало народ
Силовики Порошенко и Зеленского устроили перестрелку в Донбассе
Огромная волна накрыла с головой туриста-экстремала (видео)
Один погиб: стрельба в жилом доме попала на видео

Lifestyle

Стоцкая оказалась замешана в ограблении банка
Народ в ужасе крестится от вида Анастасии Макеевой в гробу
Москвичи стали свидетелями необычного свидания вслепую
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
Шоу-бизнес

Ликвидировали: российский певец сообщил печальную новость о Заворотнюк

Артист обратился к общественности
Шоу-бизнес

Вслед за Лазаревым: Киркоров о рождении третьего ребенка

Певец является дважды отцом
Шоу-бизнес

Анисина отказалась делать ЭКО из-за умирающей Заворотнюк

И попросила Никиту Джигурду пожалеть ее
Шоу-бизнес

"Нереально мило!": россияне тронуты счастьем Лорак с молодым любовником

Звезда поделилась в соцсети новым снимком с избранником

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Китайский гороскоп на 2020 год
Совет на выходные
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

15-летняя фигуристка уделала чемпионку Загитову
Вляпавшийся в скандал Смолов отбил шесть миллионов
"Просто так получилось": Мамаев нелепо оправдался за дебош после освобождения
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки

Регионы

Украинцы возрадовались из-за внезапной проблемы с Крымским мостом
Обрушившийся на Питер ураган разрушил город
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru