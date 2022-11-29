В столице подвели итоги конкурса грантов "Москва – добрый город"

Победителями четвертого конкурса грантов "Москва – добрый город" стали 90 некоммерческих организаций. Они получат финансовую поддержку для реализации проектов в социальной сфере.

Проекты победителей помогут около 30 тысячам москвичей, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что претенденты подали на конкурс 484 заявки.

Среди организаций, которые участвовали в конкурсе впервые, победителями стали 12%. Их успех стал возможен благодаря серьезной подготовке: столица проводит для таких НКО обучение в "Школе грантов", где изучаются тонкости написания проектов и другие нюансы.

По словам Раковой, в этом году конкуренция среди некоммерческих организаций сильно выросла, улучшилось качество заявок.

"Впервые проходная оценка по всем трем группам грантов перешагнула порог в 80 баллов", – приводит слова заммэра портал mos.ru.

Победители разделили грантовый фонд в размере 400 миллионов рублей. От пяти до 10 миллионов рублей на реализацию проектов получили 29 некоммерческих организаций.

Среди победителей – известные и опытные НКО. Так, благотворительный фонд "Даунсайд Ап" помогает детям с синдромом Дауна. Организация оказывает бесплатную профессиональную психолого-педагогическую и консультационную помощь семьям и специалистам, которые работают с такими подопечными.

Директор благотворительного фонда Анна Португалова отметила, что финансовая поддержка от Москвы позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов, закупать материалы для занятий с детьми и современное оборудование.

"Благодаря этому эффективно обучаем ребят ведению домашнего хозяйства, кулинарии, уходу за собой, основам финансовой и компьютерной грамотности, правилам поведения в общественных местах, самостоятельному передвижению по городу. В мастерских работают более взрослые ребята", – рассказала руководитель фонда.

Кроме того, город выделил фонду помещение в центре, где проводится часть занятий. Благодаря этому многие семьи получили возможность заниматься очно, сообщила Португалова. По ее словам, при поддержке столицы организация помогает семьям с детьми-инвалидами преодолеть социальную изоляцию.

Конкурс "Москва – добрый город" проводится с 2019 года. Организатором выступает столичный Департамент труда и социальной защиты населения.

За четыре года победителями стали 464 некоммерческих организаций. Они получили на реализацию социальных проектов 1,6 миллиарда рублей.