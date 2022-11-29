В столице подвели итоги конкурса грантов "Москва – добрый город"

ДТП с Буйновым Тесты Честные фото Любови Успенской Игры Сонник

Топ новостей недели

"Без трусиков": Распахнувшая заросший вареник Волочкова ублажила мужика на камеру
Тело запретили показывать: Растерзанного разъяренными украинцами Корчевникова стерли с лица земли
Найденная в лесу порезанная Цымбалюк-Романовская тихо ушла в лучший мир: Навсегда в памяти
Дом уничтожили: Брошенный беглянкой Пугачевой замок в Грязи превратился в пристанище грешников
партнеры
Вторник
29 ноября
Лента новостей
14:05
"Будет сложно": Облаченная в траур почерневшая жена Петросяна уставилась на тело мертвого старика
13:45
Что делать, если соседи вас затопили и не открывают дверь?
13:25
"Муж ходил к проституткам": беременная Орлова разбита подлой изменой
13:05
Тухла в квартире: в Москве нашли мертвой известную актрису
12:45
Потеряла память и карьеру после аварии: куда пропала звезда "Одиноким предоставляется общежитие"
12:25
Связь с Заворотнюк, холостяцкая жизнь, тайный ребенок: загадочная личная жизнь Евгения Миронова
12:05
Какой горячий и сладкий: Киркоров смачно брал в рот на виду у 90-летнего отца
11:45
Больше не выйдет на сцену: изуродовавшей себя Пугачевой предрекли страшное будущее
11:25
"Не хочет": валяющаяся в постели сразу с двумя Подольская жестко подставила Преснякова
11:05
Как вырастить огурцы на окне зимой: полезные советы
10:45
Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание
10:25
Какие налоги должны уплатить россияне до 1 декабря
10:05
"Умойся кровью и убей": измотанная слезами Стриженова отмучилась после зверского нападения бандитов
09:46
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
09:10
Кролик приходит в дом: как привлечь удачу в Новый год
08:52
"Я над ним издеваюсь": Разочаровавшийся в женщинах 92-летний Краско подселил в свой дом бомжа
08:43
"Такие сволочи": Куда упекли 82-летнюю Светличную вместо психушки
06:42
Страстный поцелуй: После слухов о разводе принца Гарри поймали за ласками с возрастной любовницей
04:19
Рев изюбря: одинокое рогатое чудище сняли на видео в Бурятии
02:36
Абсолютно голая Бритни Спирс раскрыла публике сексуальные фантазии: Мне нравится сосать
00:15
Матфеев день: что нельзя делать в праздник 29 ноября
22:00
Одна на троих: как развратная Ковальчук обманывала наивного Чумакова все годы брака
21:53
"Пошла на ***": Киркоров обматерил и плюнул в попутавшую берега Шукшину
21:40
Двуличная предательница Брежнева продалась за копейку: Человек без родины
21:30
"Выживет или нет": исколотый Евгений Миронов довел до ужаса
21:20
Сотрудников склада Ozon увезли в больницы Подмосковья с менингитом
21:00
"Она справедливая": участница "Фабрики звезд" о Пугачевой вне сцены
20:50
"Спихнул мать в дурку": измученный сын сообщил о госпитализации Светличной
20:40
Могилу Градского посетил юный двойник: один в один отец
20:20
"Не готов к нашим отношениям": пузатая Орлова приняла выбор объявившего об уходе мужчины
20:00
Наглого развратника Джигурду отхлестали по мордасам прямо посреди ресторана: Так хотелось
19:50
Пьяный житель Тюмени прикончил своего друга
19:40
"Уже не будет": предавшего отца Урганта вычеркнули из семьи
19:20
В Иркутской области подросток попал под поезд
19:10
В Подмосковье загорелся торговый центр "Альбатрос"
19:00
Миллионы на платье: Появились детали свадьбы притащившей мужика из Африки Штурм
18:40
Закативший глаза Костюшкин прижал к стенке похотливую Анфису Чехову у всех на глазах
18:30
Вывалившую на всеобщее обозрение грудь Голубкину привели в бешенство: Скот
18:20
Актриса с багажом прошлых отношений: что известно о новой любовнице скандалиста Марата Башарова
18:00
В Петербурге по подозрению в убийстве задержали мигранта
17:40
В Нижнем Тагиле во время пожара в доме погиб мужчина
17:20
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 478 человек
17:00
Доживает последние месяцы: Сраженной раком Вайкуле осталось недолго
16:40
Во Владимире машина врезалась в памятник Лебедеву-Полянскому
16:20
Новостройки в ЮАО дешевеют быстрее всего
16:00
Роковая дата: тело вдовы Градского доставили на кладбище в годовщину смерти мужа
15:40
Самые доступные города Подмосковья
15:40
Звезда сериала "Солдаты" женилась на звукорежиссере младше на 25 лет
15:20
Под Челябинском ребенок скончался после катания на тюбинге
14:40
Бывшая партнерша преследует мужа онкобольной Заворотнюк: Помогите мне найти его
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Завоняло: изъеденное язвами тело Панина разложилось под палящим солнцем
Волочкова сообщила о рождении ребенка после горячих утех с голым Джигурдой: Я счастливая мама
"Я ничего не хочу": валяющаяся бомжом сморщенная Немоляева лишилась ноги
Изнывающая Цымбалюк-Романовская крепко вжала интимное место в разгоряченных мужиков: Удивительные
Доживает последние месяцы: Сраженной раком Вайкуле осталось недолго
Бросивший жену ради утех с Волочковой Джигурда вывалил детали интима: Междуножно своим прибором
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
В столице подвели итоги конкурса грантов "Москва – добрый город"

В столице подвели итоги конкурса грантов "Москва – добрый город"

Победителями четвертого конкурса грантов "Москва – добрый город" стали 90 некоммерческих организаций. Они получат финансовую поддержку для реализации проектов в социальной сфере.
прочитано 69 раз

Проекты победителей помогут около 30 тысячам москвичей, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что претенденты подали на конкурс 484 заявки.

ПО ТЕМЕ

Пользователи благотворительного сервиса на mos.ru смогут поддержать защиту окружающей среды

Гранты мэра Москвы получат 227 социально ориентированных НКО

Среди организаций, которые участвовали в конкурсе впервые, победителями стали 12%. Их успех стал возможен благодаря серьезной подготовке: столица проводит для таких НКО обучение в "Школе грантов", где изучаются тонкости написания проектов и другие нюансы.

По словам Раковой, в этом году конкуренция среди некоммерческих организаций сильно выросла, улучшилось качество заявок.

"Впервые проходная оценка по всем трем группам грантов перешагнула порог в 80 баллов", – приводит слова заммэра портал mos.ru.

Победители разделили грантовый фонд в размере 400 миллионов рублей. От пяти до 10 миллионов рублей на реализацию проектов получили 29 некоммерческих организаций.

Среди победителей – известные и опытные НКО. Так, благотворительный фонд "Даунсайд Ап" помогает детям с синдромом Дауна. Организация оказывает бесплатную профессиональную психолого-педагогическую и консультационную помощь семьям и специалистам, которые работают с такими подопечными.

Директор благотворительного фонда Анна Португалова отметила, что финансовая поддержка от Москвы позволяет привлекать высококвалифицированных специалистов, закупать материалы для занятий с детьми и современное оборудование.

"Благодаря этому эффективно обучаем ребят ведению домашнего хозяйства, кулинарии, уходу за собой, основам финансовой и компьютерной грамотности, правилам поведения в общественных местах, самостоятельному передвижению по городу. В мастерских работают более взрослые ребята", – рассказала руководитель фонда.

Кроме того, город выделил фонду помещение в центре, где проводится часть занятий. Благодаря этому многие семьи получили возможность заниматься очно, сообщила Португалова. По ее словам, при поддержке столицы организация помогает семьям с детьми-инвалидами преодолеть социальную изоляцию.

Конкурс "Москва – добрый город" проводится с 2019 года. Организатором выступает столичный Департамент труда и социальной защиты населения.

За четыре года победителями стали 464 некоммерческих организаций. Они получили на реализацию социальных проектов 1,6 миллиарда рублей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Никеричев Андрей/Агентство "Москва"
Автор: 29 ноября 2022, 13:08 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Какой горячий и сладкий: Киркоров смачно брал в рот на виду у 90-летнего отца

Хочу еще!

Шоу-бизнес

"Умойся кровью и убей": измотанная слезами Стриженова отмучилась после зверского нападения бандитов

Бедная звезда
Шоу-бизнес

Бывшая партнерша преследует мужа онкобольной Заворотнюк: Помогите мне найти его

Нужен ордер
Шоу-бизнес

Роковая дата: тело вдовы Градского доставили на кладбище в годовщину смерти мужа

Светлая память

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября 2022 года
Астролог Володина предупредила знаки зодиака: Некоторым придется побороться за счастье
Гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 478 человек
Людей с избыточным весом предупредили о развитии трех страшных болезней
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1248 человек
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1165 человек

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

В Иркутской области подросток попал под поезд
В Петербурге по подозрению в убийстве задержали мигранта
В Нижнем Тагиле во время пожара в доме погиб мужчина
Во Владимире машина врезалась в памятник Лебедеву-Полянскому
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+