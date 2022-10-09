Как помочь ребенку пережить разлуку с отцом?

Воспитание ребенка — непростое занятие, особенно во времена кризисов. Специалисты призывают родителей отнестись особенно внимательно к эмоциональному состоянию ребенку в период мобилизации. Ребенку необходимо чувствовать, что отец не забыл о нем и продолжает любить его даже на расстоянии.
Вести Подмосковья совместно с психологом Натальей Наумовой собрали несколько советов, как помочь ребенку пережить разлуку с папой.
С ребенком необходимо вести разговоры о происходящем. В семье не должны забывать о папе, а малышу нужно напоминать о члене семьи, которого просто нет рядом.
Ребенку помогут совместные активности. Например, написать письмо и отправить его папе, или сделать совместное фото.
Если ребенку уже больше семи лет, следует аккуратно говорить с ним о смерти. Нельзя допустить испуга, ребенок должен жить спокойно.
В зависимости от характера малыша, стоит дозировать правду. Некоторым деткам лучше не знать всех подробностей. Но ни при каких обстоятельствах ребенку нельзя врать.
Самое главное — не пугать ребенка взрослыми переживаниями. Задача родителя — обеспечить ему привычный уклад жизни для роста и развития.