Как почувствовать счастье за 1 минуту: простой совет от психолога

Почувствовать себя счастливым можно всего за одну минуту. Что для этого нужно сделать, рассказал эксперт.

Чувство счастья наполняет жизнь человека смыслом, поэтому каждый стремиться его испытывать. Однако не обязательно для этого достигать каких-то грандиозных целей. Важно уметь радоваться мелочам, чтобы быть по-настоящему счастливым человеком. Существует даже методика, которая заставляет испытать это чувство всего за одну минуту. О ней поведал психолог Александр Шахов.

Перед тем, как рассказать о методике, специалист предупредил: она и проста, и сложна одновременно. Сначала можно подумать, что этот способ – просто какая-то ерунда. В этом и заключается основная сложность. Нужно поверить.

Итак, сначала необходимо закрыть глаза на 10 секунд и сделать три глубоких вдоха и длинных выдоха. Перед тем, как открыть глаза, нужно подумать о трех вещах, которые вы увидите и вас порадуют. То есть нужно испытать предвкушение радости. Нужно, чтобы именно оно заставило открыть глаза.

"Смотрите вокруг, пока не увидите. Пусть это будет небольшой яркий цветок или листопад, или краешек неба, или необычный сучок на дереве, красивое лицо незнакомца или доброе лицо друга", – привел примеры Шахов.

Однако, по словам психолога, нет смысла в том, если человек скажет себе: "Я счастлив, потому что жив". Чтобы испытать истинное чувство счастья, необходимо искать его в окружающем мире.