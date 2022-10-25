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Общество
Стресс: как выйти из состояния напряжения

Стресс: как выйти из состояния напряжения

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Информагентство URA.RU сообщает: в свете последних громких событий россияне столкнулись с рекордным уровнем стресса. Согласно данным исследования, 70% жителей страны охвачены тревогой.

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Семейный психолог Бояринова заявила, что стресс уходит, когда мы занимаемся классическими рутинными делами. Как передает "Радио 1", если возникло состояние пагубного напряжения, эксперт советует вести учет выполненных задач, уделять время хобби и спорту.

А вот доктор Абакумов поведал сайту "Вести Подмосковья", что лучший способ выйти из состояния напряжения — привести в норму микрофлору кишечника. Врач уверен, что состояние этого важного органа напрямую влияет на иммунитет. Если здоровье в порядке и иммунитет крепкий — стресс не может одолеть человека.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/www.globallookpress.com
25 октября 2022, 12:05 Источник: Сайт "Вести Подмосковья" ✓ Надежный источник

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