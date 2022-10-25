Стресс: как выйти из состояния напряжения

Информагентство URA.RU сообщает: в свете последних громких событий россияне столкнулись с рекордным уровнем стресса. Согласно данным исследования, 70% жителей страны охвачены тревогой.
Семейный психолог Бояринова заявила, что стресс уходит, когда мы занимаемся классическими рутинными делами. Как передает "Радио 1", если возникло состояние пагубного напряжения, эксперт советует вести учет выполненных задач, уделять время хобби и спорту.
А вот доктор Абакумов поведал сайту "Вести Подмосковья", что лучший способ выйти из состояния напряжения — привести в норму микрофлору кишечника. Врач уверен, что состояние этого важного органа напрямую влияет на иммунитет. Если здоровье в порядке и иммунитет крепкий — стресс не может одолеть человека.