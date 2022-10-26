Врач Олег Абакумов призвал не задирать цены на медикаменты и средства первой помощи

Олег Абакумов посетил Донецк с гуманитарной миссией. Вместе с друзьями они собрали более 500 тысяч рублей, на которые были закуплены около 700 различных медикаментов. На многие из них, по признанию врача, перекупщики взвинтили цены в десятки раз.





Врач терапевт, пульмонолог, блогер Олег Абакумов уже во второй раз приезжает в Донецк в качестве волонтера. Несколько месяцев назад он уже посещал ДНР: привозил медикаменты и проводил медицинские консультации для всех желающих: «Когда я поступал на врача, точно знал, что буду оказывать помощь людям в любых ситуациях. И да, я понимал, куда еду».



В этот раз Абакумов также доставил в город необходимые медикаменты. Среди них и средства первой медицинской помощи, и профилактические, в том числе противовирусные и пробиотики, которые нормализуют функцию ЖКТ. В полевых условиях это достаточно частая проблема.

Сбор средств осуществлялся только среди друзей Олега и крупных блогеров.



Многие из препаратов пришлось закупать заранее, потому что некоторые позиции было просто не найти либо же они резко подорожали в несколько раз.

“Хотелось бы обратиться к людям, которые перепродают медикаменты и препараты экстренной помощи в десять раз дороже. Ничего святого в этом нет. Навариваться на тех, кто нас защищает, а также на мирном населении, которое находится в тяжелой ситуации – это кощунство”, – негодует Абакумов.

Также Олег думает организовать благотворительный фонд помощи жителям ДНР. “У меня есть контакты тех, кто остался без крова, получил травму в военных условиях и кому нужны препараты. Знаю о детях, у которых погибли родители. Конечно же, я очень хочу помочь им и нашим ребятам. Своими глазами видел, что помощь доходит и хочу участвовать в этом максимально. Конечно же, буду подключать медийных личностей”, – пообещал врач-блогер.