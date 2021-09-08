Скорость движения электросамокатов решили ограничить

Любители кататься на огромной скорости на электросамокатах скоро, по всей видимости, будут разочарованы. Пресса распространяет данные о том, что Министерство транспорта России подготовило окончательную версию поправок к ПДД.

Среди них, как ожидается будут правила движения электросамокатов. Скорость их движения планируется ограничить до 25 километров в час, передает телеканал "360".