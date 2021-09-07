Предприниматели выделили еще одну квартиру для розыгрыша среди голосующих онлайн

Среди участников дистанционного голосования в Москве разыграют не 20, а 21 квартиру. Об этом сообщил глава Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

Еще одну квартиру для участников программы "Миллион призов" для голосующих онлайн выделили предприниматели. Таким образом, в столице разыграют 21 квартиру и 100 автомобилей, уточнил Платонов.

"Пока информации о том, какая компания выделила еще одну квартиру, нет, люди стараются это не афишировать, но мы обязательно сообщим о них", – цитирует главу МТПП АГН "Москва".

Все разыгрываемые квартиры – однокомнатные. Они расположены в пределах "старой" Москвы.

Также среди голосующих онлайн разыграют сертификаты на 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Каждый балл эквивалентен 1 рублю.

На эти баллы можно приобрести одежду, ювелирные изделия, детские товары, сходить в кафе и рестораны. К акции "Миллион призов" присоединились SOKOLOV, "Чайхона номер один", "Детский мир" и многие другие компании.

Для участия в электронном голосовании необходимо зарегистрироваться до 13 сентября включительно. Розыгрыш пройдет с 18 по 20 сентября. Результаты опубликуют на сайте ag-vmeste.ru.

На онлайн-голосование в Москве зарегистрировалось 1,5 миллиона человек. Дистанционно будет голосовать и мэр столицы Сергей Собянин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. Также в нескольких районах Москвы выберут депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – депутатов муниципального собрания района.