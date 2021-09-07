Крупные компании рассказали об участии в программе "Миллион призов" для голосующих онлайн

Пугачева хоронит друзей Состояние певицы МакSим: подробности Коронавирус в Москве Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

У мужика не получилось отсосать: холостой сын Газманова объяснил причину отказа
Опозоренная Утяшева покинула Россию с семьей
"Оприходовала старика": Шаляпин дал под дых спятившей Цымбалюк-Романовской
"Перестань ныть!": французы призвали Зеленского наладить отношения с Россией
партнеры
Вторник
7 сентября
Лента новостей
17:17
Представители отреагировали на слухи о бегстве оскандалившейся Николь Кидман
17:08
"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться
17:02
Эксперты сравнили расходы россиян и американцев за ЖКХ
16:51
"Мы были еще молодыми": откровения отца о брате-близнеце Жанны Фриске
16:36
Прижавшая младенца к груди Оксана Фандера сделала заявление
16:13
"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины
16:12
Цепкало разнес Лукашенко из-за посадки Колесниковой: Лживый самозванец
16:11
Голая Караулова поддалась уговорам женатого Плющенко
15:41
Убитый горем Васильев поделился болью утраты: Человек большого темперамента
15:13
Аминь: Сокрушенной смертью Пугачевой сулят скорую кончину
14:50
Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение
14:50
Возбужденные танцы влажной Глюкозы вызвали оторопь
14:29
Милош Бикович собрался жениться: пора заводить детей
14:22
Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"
14:00
Разочарованная мать поставила на Малышевой крест: Старая дева
13:53
"Мне так больно": Брошенная мужем после родов Галич упивается слезами
13:45
Эксперт рассказал о праве пенсионеров на доплаты за родственников
13:41
Игорь Николаев разбит смертью близкого человека
13:31
Актер "Глухаря" и "Склифосовского" устроил дебош в магазине
13:17
В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
13:10
Маркл в бешенстве из-за нежностей мужа с молодой красоткой
13:10
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
13:06
В подмосковном Видном поймали налетчиков на автомойку
12:56
Литвинова заявила о негласном матриархате и назвала российских мужчин избалованными
12:56
"Внезапно": Вскрылась правда об умершем после ковида Краснове
12:39
В окружении Зеленского назвали новую причину потери Крыма: Тотальный моральный обвал
12:16
Алтайские подростки "в шутку" облили бензином друга и подожгли
12:12
Михалков раздавлен смертью: Шел в ореоле восторга людей
12:02
В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
12:00
"Мне всегда казалось это мерзким": Бородина рассказала о бессовестном воровстве
12:00
Звезда серила "Прослушка" найдена мертвой в столовой роскошного пентхауса
11:54
"Реально позор": Сверкающая сосками дочь Успенской взбудоражила Орлову
11:50
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
11:22
Акиньшина о реноме скандалистки и напряженных коллегах: Мою репутацию уже сложно сделать хуже
11:17
"Есть волшебная грудь": Подольская отстранила Преснякова от новорожденного сына
11:17
Больше не в коме: облившая помоями "журналюг" Макеева явилась к Малахову
10:56
Под Петербургом нашли обезглавленный труп мужчины
10:48
Политолог Молчанов: получивший деньги от США Зеленский не будет проводить прозападные реформы
10:37
"Вытворяет все, что хочет": сбежавшая Проклова плюнула в любовницу Ефремова
10:36
Господи, упокой его душу: обнародовано жуткое фото добитого инсультом Краснова
10:19
Раздвинувшую ноги любовницу Тимати подняли на смех: Весь отпуск в такой позе
09:58
Пугачева хоронит друзей: еще один близкий человек Примадонны отправился на тот свет
09:48
ФАС завела дело против крупных продуктовых сетей из-за подозрений в подорожании моркови
09:38
"Приняли с видеокамерами": Глюкоза угодила в тюрьму из-за наркотиков
08:55
"Ужас": россияне пришли в шок от вида переделанной Вертинской
08:51
Всплыло новое фото переломанной Цой в инвалидной коляске: Буду молиться
08:47
Польша напугана учениями "Запад-2021": Москва понимает лишь язык силы
08:40
"Боль просто невыносимая!": ушедший Соседов перенес жуткие мучения
06:27
День Тита и Варфоломея: Что нельзя делать 7 сентября
04:43
Ушла легенда: Народ рыдает из-за случившегося с Энрике Иглесиасом
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Страшно смотреть: 72-летняя Пугачева покрылась старческой плешью
Заступившийся за Азизу Соседов вмазал Салтыковой
"В состоянии отключки": врач заподозрил у сымитировавшей кому Макеевой психическое расстройство
Бузовой пришлось сменить трусы в самый ответственный момент
Оскандалившийся Цискаридзе сделал странное заявление
Политолог Соловей: Лукашенко получил от Путина обидное прозвище за неисполнение обязательств
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Крупные компании рассказали об участии в программе "Миллион призов" для голосующих онлайн

Крупные компании рассказали об участии в программе "Миллион призов" для голосующих онлайн

Норковая шуба, кольцо с бриллиантом и целый комплект ювелирных украшений – эти и многие другие ценные вещи ждут участников акции "Миллион призов". Она проводится среди тех, кто проголосует на сентябрьских выборах онлайн.
прочитано 128 раз

Крупные подарки станут хорошим стимулом для дистанционного голосования, считают представители московского бизнеса.

ПО ТЕМЕ

Находящийся на МКС космонавт Новицкий подал заявку на онлайн-голосование

Новые компании присоединились к программе "Миллион призов" за онлайн-голосование

Эксперты и предприниматели поддержали программу "Миллион призов"

Директор по маркетингу ювелирной компании SOKOLOV Алексей Карев напомнил о риске заражения коронавирусом на избирательных участках. "Когда голосование дистанционное – все риски минимизируются", — отметил он.

Среди победителей акции разыграют сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Каждый балл равен 1 рублю. На них можно приобрести ювелирные изделия, шубы и пуховики, спортивную экипировку.

В акции "Миллион призов" участвует и московский общепит. Среди партнеров программы – "Чайхона номер один", "Кафе Пушкинъ", "ДжонДжоли" и другие рестораны и кафе.

Также победители акции смогут приобрести детские вещи в магазинах "Кораблик", "Детский мир", товары для творчества в сети "Леонардо". Призовые сертификаты нужно обменять на промокоды до 31 декабря текущего года и потратить до 1 апреля 2022 года.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте призвал москвичей принять участие в дистанционном голосовании.

"Во-первых, удобно, а во-вторых, безопасно, и, в-третьих, как выясняется, это еще и довольно выгодно и интересно", – пояснил он.

Для участия в акции необходимо до 13 сентября включительно подать заявку на электронное голосование. Розыгрыш призов пройдет 18-20 сентября в эфире телеканала "Москва 24".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Мобильный репортер/ АГН «Москва»
Автор: 7 сентября 2021, 17:14 Источник: "Газета.ру" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Пошлая тетка-богохульница": экс-коллега Бузовой призвал отправить певицу лечиться

Поведение певицы сильно настораживает

Шоу-бизнес

"Ни секунды покоя": Миронов получил серьезную травму спины

Все случилось во время отпуска
Шоу-бизнес

Начинающую певицу Волочкову отправили представлять Россию на "Евровидении"

Способности артистки оценили высоко
Шоу-бизнес

Располневшая Паулина Андреева с уставшим взглядом вызвала недоумение

Артистка удивила внешним видом

Гороскоп

Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года
Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года

Здоровье

В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
В России за сутки ковид подхватили 17 856 человек
За сутки в России выявили 18 780 новых случаев заражения ковидом

Спорт

Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде
"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян

Регионы

В Кузбассе нашли мертвыми двух пропавших 10-летних девочек
В Московской области мужчина насмерть забил родственниц топором
Информация о насилии над ребенком в подмосковном детсаду дошла до следователей
Охотники не дают покоя жителям Одинцово
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+