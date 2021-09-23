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Общество
Проголосовавшие онлайн москвичи перевели на благотворительность около 22 миллионов рублей

Проголосовавшие онлайн москвичи перевели на благотворительность около 22 миллионов рублей

Голосовавшие на выборах депутатов Госдумы дистанционно и выигравшие в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" жители столицы перечислили около 22 миллионов рублей на благотворительные нужды. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате, при поддержке которой власти города организовали программу.
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"Миллион призов" проводится с июля 2020 года. За прошедшие месяцы москвичи перевели на благотворительность в фонды-партнеры свыше 60 миллионов рублей, сообщил глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

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Это хороший стимул для горожан поддерживать благотворительные фонды, отметил он. "Многие победители перечисляют свой выигрыш на добрые дела", – сказал Пищелко.

"Справедливая помощь Доктора Лизы" оказался самым популярным благотворительным фондом среди жителей столицы. Москвичи перевели ему свыше 10 миллионов рублей.

Также горожане активно жертвовали в фонды помощи бездомным животным "Котодетки" и "Ника". Они получили от победителей 8,7 миллиона и четыре миллиона рублей соответственно.

Исполнительный директор организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Рустамова отметила важность поддержки со стороны москвичей. По ее словам, в период пандемии стало больше просьб о помощи от многодетных семей, одиноких пенсионеров, инвалидов. Фонд закупал продукты и лекарства для нуждающихся.

Поддержка москвичей позволяет фонду продолжить помогать тяжелобольным и раненым детям. Своевременную медицинскую помощь получили сотни ребят, рассказала Рустамова.

Напомним, что среди участников дистанционного голосования в Москве разыграли 21 квартиру, 100 легковых автомобилей и призовые сертификаты на 10 тысяч, 25 тысяч, 50 тысяч и 100 тысяч баллов. Один балл эквивалентен одному рублю. На них жители столицы могут приобрести одежду, спортивные и детские товары, драгоценности, продукты и лекарства, посетить кафе и рестораны. Также горожане могут пожертвовать выигранные баллы на благотворительность.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 23 сентября 2021, 12:04 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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