Проголосовавшие онлайн москвичи перевели на благотворительность около 22 миллионов рублей

Голосовавшие на выборах депутатов Госдумы дистанционно и выигравшие в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" жители столицы перечислили около 22 миллионов рублей на благотворительные нужды. Об этом сообщили в Московской торгово-промышленной палате, при поддержке которой власти города организовали программу.

