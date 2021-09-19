Жителей Европейской части России призвали готовиться к сильным морозам

После резкого похолодания в сентябре многие россияне заскучали по жаре. Но синоптикам порадовать жителей пока нечем.



Российские метеорологи и синоптики призвали граждан быть готовыми к суровым морозам в ближайшее время. Согласно расчетам, холодный фронт накроет всю Европу: этот прогноз погоды распространяется на Москву, Московскую область и Центральную Россию в целом.

ПО ТЕМЕ В Подмосковье из-за заморозков объявлен оранжевый уровень погодной опасности

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что грядущая зима будет особенно холодной из-за антициклонов. Такие прогнозы специалисты составили исходя из опыта прошедших месяцев текущего года, когда антициклоны надолго задерживались над западной частью России и вызывали длительные похолодания.

Однако жителям Азиатской части России тоже не стоит ждать теплую зиму. По словам Терешонока, Сибирь и Якутия окажутся во власти Сибирского и Монгольского антициклонов, что принесет в регионы традиционные для них морозы.

Ранее российский метеоролог и эколог Александр Шувалов заявил, что погода в Москве в сентябре 2021 года станет самой холодной для этого месяца за весь ХХI век. Прежде средняя температура воздуха в первый месяц осени лишь дважды опускалась ниже нормы: в 2000 и 2013 годах соответственно. Но если тогда отклонение составляло 0,9-1 градус, то уже 16 сентября текущего года была зафиксирована аномалия в 1,2 градуса.