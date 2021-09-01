В российской школе появился первый "Ы" класс

Краснодарская школа №94 в этом году приняла огромное количество новых воспитанников. В связи с этим там было сформировано сразу 29 первых классов.
В результате русского алфавита едва хватило, чтобы присвоить каждому из них литеру, при чём последний получил буквенный индекс "Ы". Кроме того, праздничную линейку руководству образовательного учреждения пришлось проводить в два этапа. В общей сложности, в школу зачислили 840 новых учеников, сообщает телеканал "360".
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