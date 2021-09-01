Путин назвал вероятную численность населения России без распадов страны

Если бы не произошла октябрьская революция 1917 года и распад СССР в 1991 году, численность населения современной России составляла бы порядка 500 миллионов человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан".
Путин отметил, что предпосылки и причины этих событий необходимо тщательно проанализировать и подчеркнул, что в будущем повторения аналогичных ситуаций допускать нельзя, сообщает телеканал "360".
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