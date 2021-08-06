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Общество
Петр Бирюков: В Москве благоустроят 375 пришкольных участков

Петр Бирюков: В Москве благоустроят 375 пришкольных участков

Пришкольные территории и спортивные площадки обновят и благоустроят осенью во всех округах Москвы.
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Столичные школы вскоре станут еще удобнее и безопаснее. Городские власти готовятся к завершению масштабной программы благоустройства школьных дворов. Она охватывает 375 образовательных учреждений, расположенных во всех административных округах Москвы. Ключевыми составляющими кампании по благоустройству стали освещение, озеленение и ремонт.

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"В ходе благоустройства территорий образовательных учреждений заменим более 1,2 тыс. детских площадок, приведем в порядок более 80 футбольных площадок, около 30 волейбольных и свыше 20 баскетбольных, почти 110 площадок воркаут… В общей сложности будут отремонтированы и проложены более 490 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек", – рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Наряду со спортивными объектами обновление коснется освещения. Дорожки и площадки вокруг школ получат свыше полутора тысяч современным уличных фонарей с экономичными энергоэффективными светильниками. Это сделает пришкольные территории более комфортными и безопасными в любое время суток.

Кроме того, планируется заметно улучшить экологическую ситуацию вокруг учебных заведений. По словам заместителя мэра, на благоустроенных территориях высадят более 600 деревьев и почти 52 тысяч кустарников. Обустройство затронет более 650 тысяч квадратных метров газона, пришкольные территории дополнительно украсят цветниками общей площадью более девяти тысяч квадратных метров.

Общая площадь благоустройства превышает 400 гектаров, отметил Петр Бирюков, а завершить все работы планируется в третьем квартале текущего года, то есть уже к октябрю.

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Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы./АГН Москва
Автор: 6 августа 2021, 08:00

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