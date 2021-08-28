В Госдуме предложили полностью отказаться от монет в России

Россияне всё реже пользуются наличными деньгами. Эту тенденцию заметили во власти.

В связи с этим в Государственной Думе России предложили полностью отказаться от металлических денег. С идеей вывода монет из оборота выступил глава думского комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.

Жигарев пояснил, что в настоящее время себестоимость металлических денег превышает указанный на них номинал. Кроме того, их довольно сложно и дорого производить. Экономист также напомнил о ситуации, возникшей в девяностые годы, когда монеты номиналом в пять копеек специально покупали и потом продавали скупщикам, поскольку содержащийся в них металл был дороже сумм, которым они соответствовали.

Сергей Жигарев уверен, что сегодня в России сложилась аналогичная ситуация. Эксперт также подчеркнул, что современные россияне всё чаще пользуются безналичным расчётом с помощью банковских карт, электронных кошельков и переводов, а на чаевые персоналу оставляют с помощью QR-кодов. По мнению Жигарева, металлические деньги было бы целесообразно заменить на бумажные, поскольку для государства это будет выгоднее. Однако аналитики отмечают, что в середине 90-х страна уже пыталась отказаться от монет, но к ним пришлось вернуться в результате деноминации рубля.